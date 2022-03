Daniele Liotti lascia Un passo dal cielo: “Ci sarà un nuovo protagonista”

Rivoluzione a Un passo dal cielo. Dopo Terence Hill – protagonista delle prime tre stagioni – anche Daniele Liotti ha deciso di lasciare la fortunata fiction. Da tempo si mormorava di questo addio ma ora la certezza è arrivata da Maria Pia Ammirati, la direttrice della serialità made in Rai al mensile Tivù.

Confermata l’uscita di scena di Liotti nella settima stagione di Un passo dal cielo ma pure quello di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti. Per non parlare dell’abbandono del già citato Terence Hill in Don Matteo, sostituito da Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

L’annuncio dell’Ammirati è piuttosto chiaro:

“Che Dio ci aiuti e Un Passo dal Cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti”

Perché Daniele Liotti lascia Un passo dal cielo

Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Daniele Liotti, che ha fatto il suo ingresso in Un passo dal cielo nella quarta stagione, prendendo il posto di Terence Hill. Un turn over che inizialmente ha fatto storcere il naso ai più ma che si è poi rivelato vincente. L’attore ha scelto di abbandonare il ruolo di Francesco Neri, che ha incrementato la sua popolarità, per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

Non è chiaro ad oggi come il personaggio uscirà di scena: le riprese della settima stagione di Un passo dal cielo inizieranno la prossima estate, più precisamente ad agosto. Top secret la trama ma Maria Pia Ammirati ha anticipato che nelle nuove puntate ci sarà una maggiore attenzione alle tematiche green.

Giusy Buscemi nuova protagonista?

Secondo alcune indiscrezioni la nuova protagonista di Un passo dal cielo sarà Giusy Buscemi, alias Manuela Nappi, presente nella terza e sesta stagione. Un passaggio di testimone che potrebbe piacere agli oltre cinque milioni di telespettatori che seguono con interesse la serie dal 2011.

Confermato nel cast Enrico Iannello, che veste fin dalla prima stagione i panni del commissario di polizia Vincenzo Nappi. L’attore sarà anche regista dei nuovi episodi: prenderà il posto di Jan Michelini, tra l’altro marito di Giusy Buscemi. La stampa locale delle Dolomiti parla inoltre dell’uscita di scena di Jenny De Nucci ma non ci sono conferme.