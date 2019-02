Daniele Interrante: il nuovo look a Domenica Live fa discutere

Domenica Live, nuovo look per Daniele Interrante: capelli tirati indietro e baffi

Ai telespettatori più attenti di Domenica Live non è sfuggito il nuovo look di Daniele Interrante. Sui social network si sono sprecati i commenti sull’ex tronista di Uomini e Donne. Che si è presentato nello studio di Barbara d’Urso con capelli tirati indietro e baffi. Un look che più di qualcuno ha definito “troppo old” per l’opinionista mentre altri hanno notato una certa somiglianza con Giovanni Storti, l’attore del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. “Ma da quando Daniele Interrante è diventato così nonno”, ha scritto ironicamente qualcuno su Twitter. “Ma Daniele Interrante che si è trasformato nel fratello gemello di Giovanni Storti?”, ha evidenziato un telespettatore. E poi ancora: “Daniele è diventato di botto un nonno?”.

Daniele Interrante non ha replicato alle critiche

Al momento Daniele Interrante – che ha compiuto 38 anni lo scorso dicembre- non ha replicato alle critiche. Da un po’ di tempo l’ex amico e collega di Costantino Vitagliano è sparito dai social network per dedicarsi ad altro. È però opinionista fisso di Domenica Live, dove ha preso le difese di Eva Henger sul caso canna-gate.

Daniele Interrante contro l’ex Melissa Satta

Di recente Daniele Interrante è tornato alla ribalta delle cronache rosa per via dello scontro con l’ex fidanzata Melissa Satta, che ha rinnegato la loro storia d’amore.