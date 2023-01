Il primo importante blocco della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, 30 gennaio, è stato interamente dedicato a Daniele Dal Moro, il fumantino concorrente veneto che per l’occasione ha finalmente avuto l’occasione di rivedere il padre, Gian Pietro. L’incontro è avvenuto a ben quattro mesi dall’entrata del concorrente, più volte bacchettato in puntata da Alfonso Signorini (e anche dagli altri concorrenti) per il suo caratterino.

L’entrata di Gian Pietro Dal Moro è dunque servita in qualche modo per rimettere il concorrente “al suo posto” ed evitargli di passare per l’ennesima volta dalla parte del torto nei momenti in cui manifesta le sue intemperanze. Contrariamente al figlio, ad ogni modo, il genitore è apparso decisamente più posato e, a modo suo, persino un po’ impostato. Gian Pietro Dal Moro ha quindi voluto dare al figlio qualche consiglio utile, per evitargli di perdere per l’ennesima volta la lucidità. Qui un estratto del suo discorso al figlio:

“Hai saputo farti apprezzare e conoscere rimanendo sempre te stesso. Certo a volte anche con qualche esagerazione, però questo sei tu, sei autentico. Adesso vai avanti, non preoccuparti, tu hai avuto una corazza molto dura. Devi rispettare le regole ma soprattutto avere una stella polare, cioè i valori che io e tua madre ti abbiamo sempre insegnato.”

Il discorso del padre di Daniele Dal Moro è stato a modo suo impeccabile, posato, calibrato fino all’ultima parola, con un eloquio chiaro e per certi versi ammaliatore. Un dettaglio che non è certo passato inosservato a molti telespettatori connessi in diretta, che hanno messo mano a Twitter per commentare le sue parole.

C’è infatti chi ha notato che nel modo di parlare del padre di Daniele Dal Moro si percepisce chiaro e tondo come sia un politico di professione. “Sembra che stia facendo una campagna elettorale” ha scritto qualcuno, commentando ironicamente l’ospitata di Dal Moro Senior, che ha in effetti una lunga esperienza alle spalle.

Si vede che è un politico il padre del darling,sembra che stia facendo una campagna elettorale ⚰️???? #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/yrcvhsdXuS — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) January 30, 2023

Chi è il padre di Daniele Dal Moro: tutte le curiosità

Gian Pietro Dal Moro, conosciuto da tutti come “Gianni”, è attualmente un deputato del Partito Democratico. A lungo, come riporta Fanpage, l’uomo ha lavorato nell’ambito del marketing strategico, della comunicazione e degli eventi. Dopo aver organizzato fiere di livello nazionale e internazionale per anni, l’uomo ha deciso di abbandonare ogni incarico aziendale.

Fin dagli esordi politici è sempre stato legato all’area progressista, contribuendo fra l’altro a fondare La Margherita. Quattro anni fa, nel 2019, il padre di Daniele Dal Moro (che è nato nel 1958) è stato eletto fra i membri della Direzione Nazionale del Partito Democratico.