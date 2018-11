Daniele Bossari torna in tv: prossimamente in onda Chi ha paura del buio?

Chi ha paura del buio?: nuovo programma con Daniele Bossari

Tutto pronto per il ritorno in tv di Daniele Bossari. Il vincitore di Grande Fratello Vip 2 torna sul piccolo schermo da protagonista. Bossari sarà infatti il conduttore di Chi ha paura del buio?, il nuovo programma in onda prossimamente su Italia 1. La nuova trasmissione targata Mediaset avrà uno stampo informativo e divulgativo. Secondo quanto appreso finora infatti il programma avrà come obiettivo quello di far conoscere al pubblico a casa le nuove scoperte scientifiche, astronomiche e tecnologiche. Nel corso di ogni puntata il conduttore si avvarrà della consulenza di alcuni esperti come l’astronomo Matteo Miluzio e gli astrofisici Lorenzo Colombo e Filippo Bonaventura. Come rivelato dallo stesso Bossari attraverso i propri canali social, le riprese del programma sono già iniziate e la messa in onda è prevista per fine 2018. Non resta dunque che attendere per avere maggiori dettagli e una data precisa di debutto sul piccolo schermo.

Daniele Bossari torna con Chi ha paura del buio?: il nuovo programma su Italia1

Il ritorno di Daniele Bossari in televisione è dunque ormai ufficiale. Il conduttore tornerà in onda alla guida del nuovo programma Mediaset Chi ha paura del buio?. Al momento sono previste quattro puntate con la regia affidata ad Arcadio Cavalli. Bossari compare invece nel team degli autori insieme a Cristina Meda. A fare da sfondo alla trasmissione, la storica Villa Ponti. Si tratta di un luogo caro e familiare al conduttore milanese dal momento che è la stessa Villa scelta come location per le nozze con Filippa Lagerback. Dopo una lunga convivenza, i due sono convolati a nozze lo scorso giugno con una romantica cerimonia alla quale hanno partecipato tanti amici, nomi famosi dello spettacolo. Dall’unione tra Daniele e Filippa è nata la figlia Stella.

Daniele Bossari, una vita in tv

Per Daniele Bossari si tratta di un ritorno assai desiderato sul piccolo schermo. Il conduttore è un volto noto del pubblico della televisione avendo condotto programmi di successo come Fuore, Top of the Pops e Campioni, il sogno. Negli ultimi anni Daniele è tornato protagonista in tv partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello VIP che lo ha visto trionfare su tutti gli altri concorrenti.