Daniela Martani parla di Fedez, Selvaggia Lucarelli interviene: è lite

Daniela Martani parla di Fedez a La Vita in Diretta, interviene Selvaggia Lucarelli e scoppia la lite

Oggi lo studio de La Vita in Diretta si è letteralmente acceso. Lorella Cuccarini ha infatti ospitato Daniela Martani per parlare di quello che è successo con Fedez. Proprio ieri, il rapper italiano è apparso sui social molto deluso dalla giustizia del nostro Paese. Tempo fa, infatti, Fedez denunciò l’ex gieffina, amante dello stile vegano, per alcune offese che mosse nei suoi confronti e in quelle di sua moglie. A quanto pare però la Martani è stata assolta, l’accusa è dunque caduta. Ciò ha ovviamente scatenato un gran caos anche perché, al giorno d’oggi, sono tantissime le persone che offendono ed insultano i personaggi pubblici tramite i social. E le offese sono sicuramente un qualcosa di molto grave, impossibile da sottovalutare. Per questo motivo oggi se n’è parlato ampiamente a La Vita in Diretta.

Daniela Martani: “Si ho attaccato Fedez e Chiara Ferragni, ma non sapevo di essere stata denunciata”

Per quanto riguarda la questione ‘Fedez – Ferragni’, la Martani ha ammesso di non amare particolarmente la celebre influncer, rea di utilizzare spesso e volentieri pellicce vere. Daniela ha poi spiegato il motivo per cui ha attaccato, via social, il rapper e la sua consorte: “Ho attaccato Fedez per il suo compleanno (che venne festeggiato in un supermercato ndr). Io sono un personaggio un po’ pepato ed ho scritto la mia in un modo più colorito. […] Non sapevo di essere stata denunciata. Mi ha dato molto fastidio quello che è stato detto dai legali di Fedez e Chiara Ferragni. Inoltre io credo che ‘I….a e pallone gonfiato’ non è diffamazione ma è semplice diritto di critica”. Durante la chiacchierata, dove Matano ha poi preso il posto di Lorella, sono intervenuti Sgarbi e Selvaggia Lucarelli. E con quest’ultima è accaduto il finimondo.

La Vita in Diretta: è lite tra Daniela Martani e Selvaggia Lucarelli

La giornalista e la modella hanno finito per litigare. Si perché Daniela Martani, tempo fa ha atttaccato anche Selvaggia Lucarelli. “Daniela Martani, visto che poi fa la pecorella a La Vita in Diretta, – ha detto la scrittrice – si dovrebbe ricordare del tenore delle cose che scrive che non ha nulla a che fare con il diritto di critica che io conosco molto bene. Ma che sono degli insulti particolarmente orrendi e schifosi.” La Martani ha poi detto che per lei la Lucarelli è l’ultima che dovrebbe avere la parola, “visto che è piena di denunce” e così le due donne hanno iniziato a litigare con Matano che cercava, in tutti i modi, di calmarle. La fiammeggiante chiacchierata si è poi spostata su uccelli e doppi sensi e il conduttore de La Vita in Diretta ha ricordato alla Martani che la Lucarelli non è un’ornitologa e che bisogna sempre distinguere la critica dall’offesa.