Cicogna in volo per la star inglese che, dopo aver avuto successo da bambino, è pronto a mettere su famiglia

Grossa novità nella vita privata di Daniel Radcliffe. L’attore, noto ai più per il ruolo di Harry Potter nella saga cinematografica tratta dai bestseller di J.K.Rowling, sta per diventare padre per la prima volta. La notizia è stata divulgata ai media da un portavoce della star inglese dopo alcune foto di un pancino sospetto che hanno subito scatenato i pettegolezzi. Il quasi 34enne aspetta un figlio dalla fidanzata Erin Darke ed è ovviamente al settimo cielo per questa incredibile svolta.

Una fonte molto vicina alla coppia ha invece spifferato al The Sun che Daniel Radcliffe è davvero entusiasta, che il suo rapporto con Erin Darke è unico e speciale e che non vede l’ora di mettersi alla prova come genitore. Prima di condividere la lieta novella con giornalisti e fan, la coppia ha informato le rispettive famiglie e gli amici della cicogna in volo.

Chi è la fidanzata di Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Daniel Radcliffe ed Erin Darke sono legati dal 2012. Il primo incontro tra i due è avvenuto sul set di un film: Kill Your Darlings. Tra una scena e l’altra sono stati travolti dalla passione. Una storia d’amore che va avanti da oltre dieci anni e che non è mai stata al centro di gossip spiacevoli o malelingue. Il protagonista di Harry Potter è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

In una delle sue ultime interviste, però, il giovane non ha escluso la possibilità di convolare a nozze con la sua dolce metà. E chissà che il matrimonio non arrivi dopo la nascita del primogenito, prevista entro la fine dell’estate. Ma chi è Erin Darke?

È un’attrice anglo-americana classe 1984 (dunque più grande di Daniel Radcliffe di ben cinque anni). È conosciuta soprattutto per la parte di Cindy nella serie tv Good Girls Revolt. Come Harry Potter anche Erin Darke è molto gelosa della sua sfera più intima.

In oltre dieci anni insieme rarissimi i red carpet di coppia per Daniel Radcliffe ed Erin Darke, che sono anche poco social.