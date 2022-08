Damiano David lascia i Maneskin? Il commento scatena il panico!

Sono bastate poche parole per far scoppiare una bufera sui social network con protagonista il frontman della band rock

Nelle ultime ore Damiano David ha decisamente scatenato il panico sul web con una risposta. Il cantante lascia i Maneskin? Questa la domanda che molti si stanno ponendo dopo aver letto il suo commento sotto un articolo che lo riguardava. Facendo il punto della situazione, ieri Damiano e la sua fidanzata Giorgia Soleri hanno fatto sapere al pubblico di aver compiuto un gran bel gesto, quello di adottare un gatto con patologie gravi. I fan sono rimasti particolarmente colpiti dalla loro scelta e la notizia è stata riportata da varie testate giornalistiche.

Il gesto ha commosso tutti, ma ora è in corso una polemica su Damiano, frontman dei Maneskin. Il motivo? Tra i vari portali che hanno riportato il bellissimo gesto compiuto dalla coppia c’è Rai News, che su Twitter ha condiviso il link del suo articolo. Il titolo, però, sembra aver fatto storcere il naso al cantante: “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato”. E ancora la didascalia: “Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”.

Il cantante romano 23enne ha prontamente commentato il Tweet con una frase che sta facendo discutere e che ha anche portato a fare alcune ipotesi: “*Damiano David. Grz (grazie)”. Ovviamente, il commento non poteva passare inosservato ed è stato notato, nelle scorse ore, da migliaia di persone, fan e non. La sua risposta ha lasciato senza parole molti utenti sui social, che hanno commentato negativamente il tutto.

“Senza i Maneskin non sei nessuno”, scrive qualcuno. Nei mesi scorsi, anche Giorgia Soleri aveva generato una polemica, dopo aver disapprovato il fatto che in tv era stata presentata come la fidanzata di Damiano dei Maneskin. In quella circostanza, molti le avevano fatto notare che, probabilmente, se non fosse stata la dolce metà del cantante, ormai noto a livello mondiale, nessuno l’avrebbe tenuta così tanto in considerazione.

E, invece, Giorgia vorrebbe essere riconosciuta per i suoi meriti e le sue battaglie, anziché come ‘la fidanzata di’. E sembra che un discorso simile lo faccia ora anche Damiano stesso, il quale vorrebbe (pare) essere identificato con nome e cognome. Ma da cosa nasce il fastidio di essere accostato alla sua stessa band di cui è frontman? Qualcuno crede addirittura che si stia allontanando dagli altri membri del gruppo.

Entrando nel dettaglio, c’è chi ora sta ipotizzando che Damiano potrebbe presto lasciare i Maneskin per proseguire la sua carriera da solista. Al momento, sembra difficile che ciò possa accadere. Nel frattempo, molti dei suoi fan si dicono delusi dal commento in questione del cantante romano, anche fuori dall’Italia.

“Che pretenzioso… È triste come sembri che tu abbia perso te stesso ultimamente. Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Spero di sbagliarmi e che non intendevi questo, ma i fan sono delusi”, si legge tra i commenti di account non italiani.

C’è chi, intanto, prende le sue difese, ma non basta a placare la polemica che si è creata. “Invece il titolo è correttissimo, perché se uno legge Giorgia Solei, la domanda successiva è: chi è?”, scrive ancora qualcun altro sotto il Tweet in questione.