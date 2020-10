Damante e Elisa Visari, c’è del tenero? Il gossip dopo gli avvistamenti

C’è un altro gossip su Andrea Damante e oggi il suo nome è stato accostato, di nuovo, a quello di Elisa Visari, una bellissima giovane attrice italiana. Il Dama è sempre seguitissimo dai fan, molti dei quali sono molto attenti a ogni suo movimento. Insomma non può nascondere nulla e nel dopo Giulia De Lellis è caccia alla sua nuova fiamma. Nulla di ufficiale al momento, ma i gossip non mancano mai né sul Dama né sulla De Lellis. Oggi però il protagonista è il deejay ex tronista di Uomini e Donne, dopo un paio di avvistamenti sospetti. Le segnalazioni sono arrivate come sempre dagli utenti dei social che sbirciano e spulciano le Instagram stories dei diretti interessati e degli amici degli stessi, facendo poi due più due e facendo esplodere il gossip in caso di sospette congruenze. Ed è proprio quello che è successo con Andrea Damante e Elisa Visari.

Andrea Damante e Elisa Visari, cosa bolle in pentola? Il nuovo avvistamento

Già qualche settimana fa i due erano stati visti, anzi intravisti a cena insieme in una storia pubblicata da Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio Moser, che è molto amico del Dama, probabilmente non ha scatenato intenzionalmente il gossip ma è successo. Nelle ultime ore però è successo di nuovo. Damante e Elisa Visari avrebbero trascorso insieme la serata di ieri, 9 ottobre. Prima hanno partecipato all’evento organizzato da Moser per la sua azienda vinicola, presso il Just Cavalli di Milano. In una stories di Ignazio si intravedono i due ragazzi seduti al tavolo insieme. Ma pare che i due protagonisti del gossip abbiano anche proseguito insieme la serata. In rete c’è anche un presunto messaggio scritto in Direc su Instagram t da parte di Elisa in cui ammetterebbe la frequentazione, ma in realtà pare si tratti di un fake.

Il gossip su Andrea Damante e l’attrice Elisa Visari, lei smentisce il messaggio in Direct su Instagram

Deianira Marzano ha chiesto direttamente a Elisa se il messaggio è stato inviato da lei. L’attrice ha smentito, dicendo che il profilo da cui è partito quel messaggio non è suo. Quando però Deianira le ha chiesto se potesse confermare o meno il fatto che lei e Andrea siano solo amici, Elisa non ha più risposto. Cosa bolle in pentola, allora? Semplice amicizia o potrebbe nascere qualcosa di più?