Dakota Johnson svela un segreto sulla storia con Chris Martin

Dakota Johnson e Chris Martin stanno ancora insieme. Tra alti e bassi, tra crisi e ripensamenti, tra paparazzate e dichiarazioni d’amore segrete, la relazione tra l’attrice e il cantante va avanti dal 2017. Da qualche tempo, più precisamente dallo scorso aprile, i due hanno iniziato a convivere. Un passo importante che per il momento non sembra nascondere altro: all’orizzonte non ci sono né matrimonio né l’idea di avere dei bambini.

La confessione dell’attrice Dakota Johnson

In un’intervista rilasciata al settimanale F Dakota Johnson – l’amata Ana della saga cinematografica di Cinquanta sfumature di grigio – è stata piuttosto chiara e diretta riguardo il tema maternità:

“Non avverto la pressione di avere figli, voglio vivere avventure, trascorrere serate divertenti, restare sveglia a guardare l’alba. Amo vivere libera e in modo imprevedibile per ora, domani si vedrà”

Dunque Dakota Johnson non sembra proprio sentire il peso dell’orologio biologico. Discorso diverso per Chris Martin: il leader dei Coldplay ha 45 anni, 12 più della sua compagna, ed è già padre di due ragazzi, Apple e Moses, nati dal matrimonio ormai archiviato con Gwyneth Paltrow.

Perché funziona la storia tra Dakota Johnson e Chris Martin

Dakota Johnson ha fatto sapere che la passione non basta per mandare avanti un legame d’amore. Secondo l’attrice – figlia di Don Johnson e Melanie Griffith – in un rapporto ci vuole anche la condivisione delle idee, la capacità di andare oltre i conflitti di opinione.

Pe Dakota Johnson la sfida è imparare a mostrarsi apertamente, cercando di non nascondere nulla. A volte non si riesce e per questo, secondo la diva di Hollywood, le relazioni si indeboliscono. La figlioccia di Antonio Banderas ha poi rivelato che con Chris Martin condivide il desiderio di essere felici insieme.

Quando non lavorano, ha spiegato Dakota, lei e l’artista organizzano molte feste a casa. Non sono particolarmente mondani: preferiscono stare con gli amici più cari in un’atmosfera confortevole. Così provano una sensazione di libertà ma allo stesso tempo di benessere.

La Johnson ha inoltre confidato che quando ha deciso di andare a convivere con Chris Martin ha portato con sé pochi oggetti del suo passato. L’intenzione era quella di costruire qualcosa di totalmente nuovo. Una sorta di ripartenza, un nuovo inizio magico ed entusiasmante.