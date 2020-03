Dakota Johnson e Jamie Dornan oggi: lei sempre più pop, lui casa e family

Dakota Johnson e Jamie Dornan oggi: lei sempre più pop, lui tutto casa e famiglia

Come se la passano oggi Dakota Johnson e Jamie Dornan dopo il successo planetario di Cinquanta sfumature di grigio, nero e rosso? Le due star rimangono molto popolari, anche se la scena è stata più a favore della figlia di Melanie Griffith che dopo il boom globale ad alto tasso di sensualità con l’attore di Belfast è diventata una vera e propria icona. A rendere ancora più ‘pop’ la diva, è stata la relazione intrecciata, circa 3 anni fa, con Chris Martin, il frontman dei Coldplay. Anche per Jamie, la situazione sentimentale pare andare e gonfie vele. Dornan è tanto ‘esplosivo’ sul set, con particolare riferimento a Cinquanta sfumature, quanto uomo tutto casa e famiglia nel privato.

Dornan e Dakota, entrambi felici: al loro fianco ci sono Chris e Amelia

Due le relazioni celebri per Dornan. La prima quella che risale al 2003 e durata fino al 2005 con l’attrice Keira Knightley. La seconda quella che tuttora procede spedita e che lo vede felice al fianco della moglie Amelia Warner, attrice di Liverpool sposata nel 2013. La coppia ha anche tre figlie ed è piuttosto allergica al gossip e alla mondanità. Dopo il poderoso successo sul grande schermo, sia Jamie, sia Dakota hanno proseguito le loro carriere interpretando altri ruoli, anche per non rimanere ‘impantanati’ nelle sole ‘gabbie’ di Anastasia Steele e di Christian Grey. Nel frattempo, però, i fan di Cinquanta sfumature continuano a sperare in un quarto capitolo della saga. Ma…

Dopo Cinquanta sfumature di rosso arriverà il quarto film? Poche speranze per i fan

Pare che non ci sarà alcun quarto film sulle vicende di Anastasia e Grey. Anche perché Dakota e Jamie hanno entrambi dichiarato dopo l’uscita di Cinquanta sfumature di rosso nel 2018 di voler abbandonare i rispettivi ruoli, cercando nuovi stimoli inerenti alla recitazione. Insomma, al momento sembra che tutto taccia e che il quarto capitolo della fortunata saga non ‘s’ha da fare’.