Dadyreamer anticipazioni 20 aprile: la proposta di nozze di Can a Sanem

Il fotografo propone alla giovane Aydin non solo di lasciare Istanbul per un paio di anni, ma anche di costruire insieme una famiglia. La reazione dei genitori della scrittrice sorprende.

Il nuovo appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno è per martedì 20 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Can e Sanem hanno intenzione di fare un lungo viaggio con la loro barca, ma a contrastare questo loro sogno e decisione sono Nihat e Mevkibe.

Il sequel della narrazione della commedia romantica di grande successo in Italia con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è destinata a nuovi colpi di scena. Cosa succederà nell’appuntamento di martedì 20 aprile? Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia si apprende che i nostri beniamini hanno intenzione di lasciare Istanbul per un po’.

Ormai il fotografo e la scrittrice hanno superato il momento più buio e burrascoso della loro storia d’amore, quindi ora sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. Dopo aver rimesso in piedi la Fikri Harika e dato tutto quello che potevano ad amici e parenti, per Can e Sanem è arrivato però il momento di dedicarsi a se stessi e ai loro sogni.

Can propone a Sanem di fare un lungo viaggio in barca a vela. Ma anche di sposarsi. Una decisione che però non viene presa bene da Mevkibe e NIhat. I due, infatti, temono che la figlia possa nuovamente soffrire e star male a causa del fotografo. La sorella di Leyla sembra stavolta molto decisa e determinata nell’accettare la proposta della persona che più ama al mondo.

La reazione dei genitori di Sanem spiazza però la coppia. Can si confronta con la sua fidanzata circa l’opportunità di proseguire con la loro idea, considerata la reazione dei genitori della Aydin. La scrittrice, invece, sorprende per la sua risolutezza e determinazione. Se nella sua vita è sempre stato molto importante il parere della madre e del padre, oggi è più che mai decisa ad inseguire il suo sogno.

Una scelta che rappresenta anche quanto Sanem ormai sia molto più adulta e donna, rispetto alla ragazzina che era fino a qualche tempo prima. Nihat è messo quindi davanti ad una dura prova. Da un lato deve accettare il fatto che la figlia ormai è diventata una donna adulta ed indipendente. Dall’altro che nella vita della figlia è ritornato nuovamente Can.

Can e Sanem torneranno sui loro passi per amore dei genitori della scrittrice? Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che sintonizzarsi martedì 20 aprile 2021 alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. In alternativa è possibile rivedere comodamente tutte le puntate di DayDreamer accedendo al portale web Mediaset Play.