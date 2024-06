Da Vicino Nessuno E’ Normale: Cattelan fa gaffe, Arisa fa piangere

Questa sera è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Da Vicino Nessuno E’ Normale, il nuovo show condotto da Alessandro Cattelan. Proprio quest’ultimo si è abbandonato a qualche gaffe con alcuni dei suoi ospiti. Inoltre Arisa è stata causa di lacrime per una giovane coppia. Capiamo meglio che cosa è successo nel corso della puntata.

Nel corso della puntata di oggi Cattelan ha ospitato numerosi personaggi di spicco. Tra questi la cantante Arisa, che ha fatto una sorpresa ad una coppia di neo sposi. L’artista ha difatti raggiunto Emanuela e Salem al loro matrimonio per cantare per loro e gli invitati il suo celebre brano “Meraviglioso Amore Mio”. L’esecuzione ha profondamente commosso i due innamorati, in particolar modo la sposa che è scoppiata in lacrime per l’emozione.

Il conduttore Alessandro Cattelan, invece, si è abbandonato a qualche piccola gaffe. In particolare la sua ospite Diletta Leotta ha sottolineato come non ricordasse la data del suo matrimonio. In effetti quando la conduttrice televisiva e radiofonica gli ha chiesto il giorno delle sue nozze, il padrone di casa non ha saputo rispondere. Ha dovuto togliere la fede per verificare la data in quanto davvero non la ricordava! Probabilmente Diletta avrebbe potuto evitare di metterlo in imbarazzo davanti a tutti.

Le gaffe non sono finite. Poco dopo, con l’arrivo dell’attesissimo duo Paola e Chiara, Alessandro Cattelan è stato protagonista di un secondo siparietto imbarazzante. Inizialmente si è mostrato difatti parecchio confuso, faticando a seguire i discorsi delle sue ospiti tanto da arrivare a chiedere al pubblico di dimenticare quel momento della serata.

Anche le due cantanti hanno fatto discutere il web. I telespettatori, difatti, non hanno molto apprezzato la loro performance canora sottolineando nei commenti qualche stonatura.

Di seguito qualche commento apparso su X (ex Twitter) su Paola e Chiara:

Insomma neppure con l’ultima puntata Cattelan è riuscito a riscattarsi e convincere il pubblico. In molti hanno difatti considerato la trasmissione un po’ caotica ed un misto di altri programmi come Scherzi A Parte e Karaoke.