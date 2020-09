Da noi a ruota libera, tutte le novità: arrivano rinforzi (da Verissimo)

Ci sono importanti novità sulla nuova stagione di Da noi a ruota libera. Il programma della domenica pomeriggio, condotto da Francesca Fialdini, è in partenza il prossimo 13 settembre insieme alla nuova edizione di Domenica In. Rai Uno tornerà quindi a tenere compagnia al suo pubblico con i vecchi e amati programmi e per la Fialdini c’è stata una sorta di promozione. Anzi, per la sua trasmissione. A rivelare le ultime novità è stato Tv Blog, secondo cui Da noi a ruota libera andrà in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Gli stessi di Domenica In. La notizia sarebbe passata inosservata se non fosse per un precedente, che risale al periodo in cui l’Italia è stata in lockdown. Le trasmissioni televisive hanno continuato ad andare in onda, dove e come possibile, e lo stesso è stato per la domenica pomeriggio della Fialdini.

Da noi a ruota libera in onda da Roma: le novità sulla nuova stagione

La conduttrice nella prima parte di stagione è andata in onda dallo Studio 1 del Centro di produzione Rai di Torino, sin dalla prima puntata. Quando è scoppiata la pandemia dovuta al Coronavirus, la Rai ha concesso a Francesca Fialdini di andare in onda da Roma e non più da Torino. Questo pur di garantire la messa in onda del programma. Stando a ciò che è emerso oggi, potrebbe non essersi trattato di uno spostamento provvisorio, ma definitivo visto che anche dal 13 settembre andrà in onda da Roma. Le novità non sono ancora finite. Nella squadra del programma infatti è in arrivo uno degli autori più richiesti della televisione italiana, ovvero Max Novaresi. Quest’ultimo è in uscita da Verissimo, quindi lascerà Silvia Toffanin per supportare il programma di Francesca Fialdini.

Max Novaresi approda a Da noi a ruota libera dopo Verissimo

Lo stesso Novaresi ha scritto su Instagram un post un po’ pungente. E dopo la notizia del suo approdo nella squadra di Francesca Fialdini c’è chi ha pensato fossero frecciate proprio a ciò che ha lasciato, ovvero Verissimo. Novaresi ha aggiornato i suoi fan che è al lavoro per nuove e per vecchie avventure e che tornerà in onda da settembre con i primi programmi. Tra gli hashtag però non ha mancato di scrivere “show must go on”, cioè “lo spettacolo deve andare avanti”, e “non dimentico nulla”. Cosa sarà mai successo? Ammesso e non concesso che siano hashtag riferiti alla sua vecchia avventura a Verissimo, s’intende…