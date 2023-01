Da noi a ruota libera: Minoli affonda la Rai, Fialdini di sasso (video)

Sembrava essere stata una puntata tranquilla, invece oggi ne stanno parlando tutti. Ieri durante Da noi… A ruota libera c’è stato un passaggio dell’intervista a Giovanni Minoli che sta facendo parecchio discutere. Non solo il gelo che è calato in studio dopo le sue parole, ma anche le parole stesse hanno diviso un po’ il pubblico. Questa è almeno l’impressione leggendo i vari commenti sui social, dove il video di Minoli e Fialdini sta facendo il giro di pagine e profili in queste ore.

Nella chiacchierata con la padrona di casa si stava parlando di programmi e talk. Sentendo le parole dell’ospite, Francesca Fialdini ha intuito probabilmente che Minoli stava portando il dialogo su differenze tra oggi e domani. Così ha fatto un’osservzione: “Quest’azienda è molto cambiata”. La risposta? Non solo ha confermato, ma Giovanni Minoli ha lanciato una stoccata alla Rai: “Sì, molto molto. Non so se in meglio. Non sono sicuro”.

Per qualche secondo c’è stato il gelo nello studio di Da noi… A ruota libera. Le parole di Minoli hanno lasciato anche la conduttrice senza parole: Francesca Fialdini era pietrificata, o quasi. Dopo aver taciuto per qualche attimo, la conduttrice ha proseguito: “Che tipo di televisione guardi, preferisci”. E così ha servito l’assist per una nuova frecciata a mamma Rai! Minoli infatti ha risposto così: “Guardo tantissimo le serie, mi piacciono moltissimo. Netflix, Sky… Hanno un modo di raccontare in certi casi superiore all’informazione”.

Le reazioni sui social sono state diverse, ma tanti si sono detti d’accordo con le parole di Minoli sulla Rai. Su Twitter, per esempio, tanti hanno commentato il video di quel momento e hanno evidenziato come Minoli abbia lanciato frecciate. Così come tanti hanno ammesso di essere d’accordo con lui, persino scrivendo di farlo “Santo subito” per aver pronunciato quelle parole su Rai Uno. “Santo”, “Distrutta la Rai”, “Rai..colpita e affondata”, “Cambiata in peggio”, “Concordo con lui”: questi sono solo una parte dei commenti sui social.

A rendere ancor più curioso il caso c’è un dettaglio: Giovanni Minoli lavora in Rai. Da qualche settimana è tornato in onda su Rai Tre in seconda serata con Mixer – 20 anni di televisione. Inoltre nel corso dell’intervista si è lamentato delle troppe società esterne che collaborano con la Rai. Sua moglie, però, non è altro che la fondatrice e la presidente della Lux Vide, che collabora con la Rai da decenni ormai. Sarà stata felice dell’intervento di suo marito?