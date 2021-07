Da Grande di Cattelan fugge dal sabato sera, quando va in onda

Alessandro Cattelan è pronto per debuttare su Rai Uno, ma non è ancora certa la collocazione del suo programma Da Grande. Si era parlato inizialmente del sabato sera per l’ex conduttore di X Factor, ma pare che in casa Rai abbiano cambiato idea. Il confronto con una macchina da guerra come Tu sì que vales per un programma nuovo e un conduttore al debutto sulle prime reti evidentemente era una sfida troppo grande, per cui hanno optato per un cambiamento nel palinsesto. Il varietà di Cattelan cambia serata, ma è rimasto nella programmazione del prossimo settembre. Sarebbe dovuto andare in onda a partire dal 18 settembre 2021, per due puntate, ma è stato rimandato. Non di molto, a dire il vero.

Quando andrà in onda Da Grande di Cattelan? Presto detto: Tv Blog ha svelato, con un retroscena, che al momento la serata scelta per Alessandro è quella della domenica. Sabato 18 settembre 2021 è in programma anche la ripartenza di Tu sì que vales, le cui puntate sono già in fase di registrazione. Per tutelare il debutto di Cattelan in Rai hanno preferito evitare questo scontro con uno dei programmi più amati degli ultimi anni. La prima puntata di Da Grande dovrebbe andare in onda domenica 19 settembre, in prima serata su Rai Uno. Lo show sarà in diretta dagli studi Rai di Milano. Il secondo appuntamento andrebbe in onda la settimana successiva.

Queste al momento le informazioni in circolazione, ma non è detta ancora l’ultima parola. Manca ancora l’ufficialità, quella che solo Rai o Cattelan possono dare. Prima di segnare l’appuntamento in agenda, almeno per i più curiosi o per i fan di Cattelan, sarà meglio aspettare. Questo perché in un primo momento era stata presa in considerazione anche la serata del mercoledì, prima di azzardare il sabato. Tutto è ancora da vedere, insomma, mentre Alessandro Cattelan sta facendo il conto alla rovescia.

Il conduttore si sta preparando al debutto su Rai Uno e ha pubblicato una foto in questi giorni davanti al famoso cavallo di Viale Mazzini. “Manca ancora un mesetto abbondante e ho già le visioni mistiche”, ha scritto invece oggi come didascalia a un video su Instagram, sempre dalla sede Rai.