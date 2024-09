Da De Martino a Brad Pitt: top e flop dei ‘ritocchini’ sui vip maschi

Sono davvero molti gli uomini che cedono al ritocchino estetico. I vip, in questo, non sono certo da meno, anzi. Ormai anche il genere maschile non può fare a meno di sottoporsi ad interventi estetici che ne migliorino l’aspetto. Se, fino a qualche anno fa, era una prerogativa delle donne, oggi anche gli uomini amano curarsi di più. Tra questi alcuni non ne fanno mistero ma altri si vergognano ad ammetterlo e preferiscono non dichiararlo apertamente. Fabrizio Corona, per esempio, ha sempre ammesso placidamente tutte le cure estetiche a cui si sottopone regolarmente. Infatti si vede come, negli anni, siano cambiati alcuni tratti del viso come le labbra ed il profilo del naso. Chi si occupa di Corona, di solito, è Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip come sappiamo è lui stesso “oggetto” del suo lavoro. Infatti si sottopone regolarmente a numerosi interventi chirurgici. Oggi è praticamente un’altra persona rispetto agli anni passati.

La paura di invecchiare ormai appartiene davvero a tutti. Se pensiamo che le ragazze di vent’anni comprano costosissime creme antinvecchiamento pur di non vedere mezza ruga comparire. Ma purtroppo il tempo non è benevolo con nessuno e la pelle subisce il passare degli anni. I tentativi di bloccare lo scorrere del tempo spesso generano effetti al limite del ridicolo. Al punto che alcuni uomini rischiano di apparire quasi “di cera”. Ricordiamoci per esempio di Gabriel Garko. Anni fa fa l’attore, probabilmente reduce da qualche intervento estetico, apparve gonfio e tumefatto. Una trasformazione nei connotati che permane nel tempo. Lui si giustificò dichiarando di avere problemi alla tiroide ma i dubbi restano.

Gli interventi estetici sui vip maschi: chi lo ammette e chi no!

Anche Stefano De Martino così come Andrea Iannone hanno deciso di modificare qualcosa nel loro aspetto. In questo caso, va detto, gli interventi hanno portato un miglioramento. L’ex ballerino di Amici aveva un’aspetto più irregolare con qualche imperfezione sul viso così come Andrea Iannone. Le imperfezioni sono state opportunamente corrette al punto che i due oggi appaiono in splendida forma. Anche un noto cantante italiano, Claudio Baglioni, ha ceduto spesso alla chirurgia. Tanto che alcune volte ha rischiato di esagerare. Negli ultimi tempi, però, ha trovato il giusto equilibrio. In effetti, oggigiorno, anche le tecniche estetiche si sono affinate. Pertanto gli interventi puntano ad un effetto più “naturale” possibile.

Non mancano poi gli attori oltreoceano “botox addicted”. E’ difficile rimanere eternamente giovani ma Hollywood sembra aiutare le celebrità a farlo. Tra questi ricordiamo Tom Cruise, Michael Douglas e Sylvester Stallone. Anche Brad Pitt non rinuncia a qualche piccolo intervento così come Ryan Gosling. Quest’ultimo è stato oggetto di molte critiche. Ultimamente il suo volto è apparso troppo gonfio facendo apparire gli zigomi rialzati e inadatti alla sue estetica. E’ giusto curare il proprio aspetto ma bisogna marcare un confine oltre il quale si rischia di essere ridicoli.