Cuori, Rai spoilera tutto prima della puntata: errore clamoroso

Ieri è andata in onda la seconda puntata della serie tv Cuori, ma nel riassunto iniziale è stato fatto un errore pacchiano, non sfuggito ai più. In genere, prima di ogni episodio di una serie Rai, e non solo, viene mostrato il sunto delle puntate precedenti, in questo caso però, è stato mandato un riepilogo sbagliato.

Cosa è accaduto di preciso? È stato trasmesso il riassunto riguardante la puntata andata in onda pochi minuti dopo. In breve: la Rai, piuttosto che mostrare il riepilogo delle puntate precedenti per accompagnare gli spettatori dentro all’episodio di domenica 8 ottobre, ha trasmesso gli spoiler della medesima puntata prima che iniziasse. Un bel pasticcio, come a dire un errore grave che ha spoilerato le parti più salienti dell’intreccio della serie.

Trama della puntata dell’8 ottobre

La seria ambientata a Torino negli anni ’60, ieri è andata in onda con due episodi: Non si può chiudere tutto e La fortuna non esiste. Nel primo il piano di Mosca inizia a realizzarsi con la prospettiva di operare uno degli uomini più facoltosi di Torino e nel frattempo riuscendo a far tornare Agata a lavorare in ospedale.

Nel secondo la salute di Luisa preoccupa Alberto e Delia che decidono di chiedere aiuto all’ingegner Tosi. Fausto, infine, ha altro per la testa: non riesce più a nascondere ciò che prova per Virginia. Delia continua ad andare a trovare Anna in orfanatrofio ed è sempre più vicina all’ispettore Giraudo.

Cuori: la serie

Cuori è una serie ambientata alla fine degli anni ’60, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alle prime creazioni di cuori artificiali ed è ambientato presso l’ospedale Molinetti.

Qui si intrecciano le storie di vari protagonisti: Cesare Corvara, primario e stimato chirurgo, sposato da poco con Delia Brunello, una brillante cardiologa che si è specializzata negli Usa. A far ritorno a Roma è Alberto Ferraris, un giovane cardiochirurgo che, quando rimase orfano, Cesare prese sotto la sua ala protettiva.

La serie è data da vari intrecci, primo fra tutti Cesare non sa che Delia e Alberto, in passato, avevano avuto un’importante relazione terminata perché lei è poi partita per gli Usa.