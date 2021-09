Cuori, la nuova fiction di Rai Uno: trama e quando inizia

By

Cuori è la nuova fiction di Rai Uno. Un medical melò che vede protagonisti Pilar Fogliati – vista in Un passo dal cielo – Matteo Martari (I Medici, I Bastardi di Pizzofalcone, Non uccidere, L’alligatore) e il più famoso Daniele Pecci. La serie in 8 puntate è realizzata da Aurora Tv, la casa di produzione della soap opera Il Paradiso delle Signore.

Non a caso nel cast della fiction troveremo alcuni protagonisti della soap opera come Neva Leoni, famosa ai più per il ruolo di Tina Amato. Tra gli altri interpreti: Carola Stagnaro, Gaia Messeklinger, Simona Nasi, Piero Cardano, Mario Viecca.

Cuori doveva partire lo scorso 19 settembre ma poi la Rai ha deciso di stravolgere la programmazione. Ora, salvo nuovi cambiamenti di palinsesto, la serie con protagonista Pilar Fogliati partirà ufficialmente domenica 17 ottobre.

La trama della fiction Cuori

Cuori è ambientato a Torino nel 1967. La corsa per il trapianto di cuore è il grande sogno di Cesare Corvara, primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. A sostenerlo nell’impresa il suo pupillo, Alberto Ferraris, un giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza.

Accanto a loro Enrico Mosca, capo chirurgo pronto a tutto pur di stare sotto i riflettori della scena pubblica e che coltiva il sogno segreto di sostituire Corvara alla prima occasione. A scompaginare il difficile equilibrio dell’ospedale arriva dagli Stati Uniti Delia Brunello, una delle prime specialiste nel settore, una cardiologa con l’orecchio assoluto e una straordinaria capacità diagnostica che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschile e maschilista.

È stato Cesare a chiamarla, ma questa scelta azzardata potrebbe comportare per lui un rischio imprevisto. Cuori è la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina – tra interventi mai tentati prima e subdole lotte di potere, fra amori finiti e mai dimenticati, amicizie profonde e sentimenti travolgenti – ma che sono sempre costretti a dover scendere a patti con quel muscolo meraviglioso chiamato cuore.