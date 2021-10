Cuori fiction: numero puntate, cast, location, repliche, trama

Da stasera 17 ottobre il pubblico di Rai 1 potrà godere di un nuovo medical drama, Cuori. La serie tv è ambientata negli anni Sessanta a Torino presso l’ospedale Le Molinette ed è dedicata all’equipe di medici che proprio in quel periodo mosse i passi iniziali verso la rivoluzione della cardiochirurgia con il primo trapianto di cuore.

Il titolo, dunque, rispecchia alla perfezione il tema della serie tv ma non ne esclude altri, come, ad esempio, quello delle vicissitudini amorose in cui gli stessi protagonisti sono coinvolti. La fiction è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

La serie è diretta da Riccardo Donna e andrà in onda in prima serata e consta di otto appuntamenti. Salvo variazioni di palinsesto dovrebbe concludersi domenica 5 dicembre.

Chi sono gli attori

Nel cast tantissimi attori di spicco, in primis gli stessi protagonisti. Daniele Pecci vestirà, infatti, il ruolo del primario dell’ospedale Le Molinette di Torino, Cesare Corvara. Con lui anche Pilar Fogliatti nei panni di Delia Brunello, specialista di cardiochirurgia e Matteo Martari in Alberto Ferraris, giovane talento pupillo di Corvara, che ama superare i limiti nella sua passione, la medicina.

E ancora nel cast: Andrea Gherpelli che interpreta Enrico Mosca, capo capo-chirurgo de Le Molinette; Bianca Panconi nei panni di Virginia Corvara, figlia del primario; Carmine Buschini nel ruolo di Fausto Alfieri, specializzando che nutre profonda stima nei confronti di Cesare e Alberto. E poi Marco Bonini nelle vesti di Ferruccio Bonomo, anestesista di reparto; Carola Stagnaro è Suor Fiorenza; Neva Leoni è l’infermiera Serenella Rinaldi; Benedetta Cimatti interpreta la sorella di Alberto, Luisa Ferraris e Laura Adriani presta il volto a Eva Pellegrini, ginecologa de Le Molinette e collega di Delia fin dai tempi dell’università.

Nel cast sono stati impiegati tantissimi attori: 46 attori e attrici locali in ruoli minori, insieme a ben 1900 figurazioni utilizzate nel corso delle riprese. Hanno inoltre fatto parte del cast principale anche Gaia Messeklinger, come Agata, amante svedese di Alberto, Simona Nasi nei panni di Elvira e Piero Cardano che presta il volto a Riccardo Tosi.

Dove è stata girata

Le scene di Cuori sono state girate in tantissimi luoghi torinesi. Le riprese sono iniziate il 14 settembre e hanno toccato Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini, Facoltà di Anatomia.

Non sono mancate le location fuori città, come il Villaggio Leumann a Collegno e il Ponte del Diavolo a Lanzo. Tra queste l’ex Ospedale Militare Riberi che ha ricoperto un ruolo centrale nel “vestire i panni” dell’esterno dell’Ospedale Molinette, mentre tutti gli interni dello stabile sono stati ricostruiti presso gli Studi Lumiq. All’interno dei due teatri di posa gli scenografi hanno ricostruito sale operatorie, sale d’attesa, corridoi dell’ospedale.

Le repliche

Cuori sarà disponibile in streaming su Rai Play, come di solito accade per tutte le fiction della rete. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

Cesare Corvara è primario dell’ospedale Le Molinette di Torino. Ha un grande sogno: rivoluzionare la medicina italiana degli anni Sessanta realizzando il primo trapianto di cuore della storia. Per questo decide di radunare un’equipe medica consona per l’obiettivo. Tra questi c’è Alberto Ferraris, chirurgo ingegnoso e appassionato, che lascia Stoccolma per dedicarsi all’impresa; e anche, Delia Brunello. La specialista di chirurgia abbandona Houston per lo stesso motivo. Tuttavia, la sua presenza non sarà facile da affermare all’interno dell’ospedale. I pazienti non si fidano di un medico donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile.

Nel contempo Enrico Mosca, capo chirurgo, guarda con sospetto la nuova equipe. Infatti, vorrebbe prendere il posto del primario da tempo ed avere i riflettori unicamente puntati su di lui. Partono così una serie di vicissitudini che tra intrighi, lavoro, amore ed affetti raccontano le avventure di chi, a suo tempo, cambiò le sorti della medicina in Italia.