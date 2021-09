Cucinotta fatta fuori da uno show Rai, Satta al suo posto: “Mortificata”

Melissa Satta condurrà Missione Beauty al posto di Maria Grazia Cucinotta. La confessione dell’attrice è arrivata oggi, in una intervista a Davide Maggio. Il nuovo programma di Rai Due sta per debuttare, il pubblico sta per addentrarsi nel mondo dei parrucchieri con delle inedite sfide tra professionisti. A quanto pare l’idea di questo programma è stata del parrucchiere della Cucinotta, ma entrambi sono stati fatti fuori dal progetto, sebbene in modalità diverse. Maria Grazia non ha nascosto la sua enorme delusione e profonda amarezza per quanto accaduto, raccontando che anche il suo amico si è sentito mortificato.

A quanto pare erano anni che lei e il suo parrucchiere-amico Antonio sognavano di portare in televisione un talent show sui parrucchieri e sulla bellezza. Così ha contattato una sua amica che lavora alle produzioni televisive e insieme hanno parlato con una produttrice, Chiara. A lei hanno affidato il compito di portare avanti il progetto, ma all’improvviso qualcosa è cambiato: “A un certo punto, però, Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer”. Quindi la lunga carriera come parrucchiere di Antonio non serviva a molto, perché servivano i follower.

Maria Grazia Cucinotta si è detta allibita per quanto è successo, soprattutto per la motivazione. Per questo da quel momento i rapporti con la produttrice hanno iniziato a incrinarsi e lei ha deciso di chiamarsi fuori dal progetto. “Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio – ha proseguito –, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo”. La Cucinotta ha continuato a difendere il suo amico, ma i rapporti erano ormai rovinati e il progetto è saltato completamente. Da tutto questo, però, Maria Grazia ha sollevato da ogni responsabilità la Rai:

“La Rai non c’entra assolutamente nulla, lo so per certo. Non è stata la Rai a opporsi. Rai non si sarebbe mai permessa di fare una cosa del genere. Io sono nata con la Rai, lì mi vogliono bene tutti e mi hanno sempre stimata”

Ha aggiunto di avere tutte le prove, tra email e messaggi, che dimostrano quanto è successo. Inoltre ha spiegato che avrebbero potuto bloccare Missione Beauty e fare causa, ma hanno preferito non farlo per rispetto del lavoro di chi già collaborava al progetto.

“Mi trema la voce, perché ci sono cascata come una cretina. Non ci siamo tutelati, avremmo dovuto depositare il progetto ma ero convinta di lavorare con degli amici”

A condurre Missione Beauty sarà Melissa Satta, ma questo non infastidisce affatto la Cucinotta. Anzi, ha addirittura riconosciuto che forse Melissa è più adatta di lei perché si occupa più di moda e fashion. Ciò che più di tutto le lascia l’amaro in bocca è il modo in cui è stato trattato il suo amico: “L’idea e il sogno erano suoi. Così l’hanno mortificato”.