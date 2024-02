Cuccarini: ‘patto col diavolo’ sull’età con la dieta di 5 pasti al giorno

Alle ore 21.38, ecco Lorella Cuccarini entrare in scena al Festival di Sanremo 2024. Non un ingresso in punta di piedi: la danzatrice e cantante ha iniziato la sua serata dall’esterno dell’Ariston, dove ha cominciato a ballare sulle note dei suoi grandi successi, fino ad arrivare all’interno del Teatro, attesa da Amadeus. Lorella è davvero in formissima; è come se avesse fatto un patto con il diavolo per la giovinezza. Tanti telespettatori sui social si sono chiesti quanti anni abbia, quasi non capacitandosi di come sia sempre perfetta nonostante l’incedere delle primavere. Ebbene, per chi non lo sapesse la Cuccarini ha 58 anni, ne compirà 59 il prossimo 10 agosto.

Nonostante non sia più una ventenne, disarmante la scioltezza e l’energia con cui muove. Chapeau! In cotanto splendore potevano mancare le critiche? Naturalmente no. E infatti ci sono state. Alcuni telespettatori hanno attaccato la danzatrice giudicando la sua entrata all’Ariston ‘egoriferita’ e troppo pomposa rispetto a quella dei co-conduttori che l’hanno preceduta.

Fortunatamente tanti anche coloro che si sono congratulati con la cantante. Come poc’anzi accennato, c’è chi proprio non se ne fa una ragione del fatto che a 58 anni una donna possa essere ancora così debordante e strepitosamente in forma fisica. Dietro a tale benessere c’è una sana dieta e abitudini di vita e alimentari corrette.

La dieta di 5 pasti di Lorella Cuccarini

E pensare che la Cuccarini ha anche avuto un grave problema di salute più di vent’anni fa, come ha raccontato di recente al Corriere della Sera. Nel 2022 ha tolto la tiroide per un sospetto tumore. La sua forma fisica mutò. Prima pesava attorno ai 56 chili, dopo l’intervento è arrivata a 61. Non un peso eccessivo, ci mancherebbe. Però non si sentiva perfettamente a suo agio.

Nel 2022 la svolta: “Una nutrizionista e mi ha detto che sbagliavo tutto, sbagliavo l’approccio di una alimentazione fatta di privazioni. Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio”.

Oltre a ciò ha cominciato due attività mai fatte prima: calisthenics (allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio).