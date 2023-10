CTCF, Littizzetto fa ‘nero’ Giambruno: la letterina epica (video)

Da diversi giorni tiene banco il caso di Andrea Giambruno, finito nella bufera per alcuni fuorionda pubblicati recentemente da Striscia la Notizia. Poco dopo la divulgazione di questi video, Giorgia Meloni aveva ufficializzato la fine della relazione con il giornalista, rivelando come le strade dei due si fossero ormai divise da tempo. La questione è stata affrontata anche nella puntata del 22 ottobre di Che Tempo Che Fa, dove Luciana Littizzetto si è resa protagonista con la lettura di due lettere, indirizzate rispettivamente a Giambruno e alla Presidente del Consiglio.

"Comunque volevo dirti che è capitato a tutte, di innamorarsi di uno sciocco. E dico sciocco per non essere scortese. Tutte abbiamo avuto le fette di prosciutto sugli occhi. E con te è stato ancora più facile perché prosciutto e Meloni si sposano bene." La doppia letterina di… pic.twitter.com/lQ2fYIqCsh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 22, 2023

La lettera per Andrea Giambruno

Fulcro della lettera di Littizzetto per Giambruno è stato, ovviamente, il discorso dei fuorionda. La comica, in modo pungente e ironico, ha espresso il suo punto di vista:

“Io ti capisco: stare con una compagna che non credo sia proprio una piuma e, per tua somma sfiga, è anche il Presidente del Consiglio con l’articolo “il” non aiuta. Tocca misurarsi tutti i giorni con una che ha più pa**e di te. Forse per questo tu controlli continuamente le tue. Temi che pian pianino spariscano e le sue prendano il sopravvento“.

Luciana Littizzetto ha poi continuato, spiegando come il problema non fosse tanto il microfono aperto di Giambruno, quanto l’aver detto e pensato certe frasi da parte sua:

“La colpa non è del microfono aperto, il problema è che quelle cose lì le hai dette e pensate. Il problema non è il fuori onda ma il dentro cranio. Una cosa bisogna dirla: sei stato un po’ balendo, un po’ smargiasso, sei vecchio dentro e arrogante fuori ma non sei un delinquente, non sei un orco, non hai ammazzato nessuno. Dovrai rifarti una vita senza Giorgia“.

Spazio poi ad una conclusione ironica, con tanto di velato riferimento alla storia dei Rolex nella burrascosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi:

“Ma aspetta ad aprire Tinder sennò Giorgia ti manda Crosetto con un battaglione sotto casa e ti fa un cu** così. Ps Nel caso avessi qualche Rolex, meglio che li porti via subito. Viste certe separazioni non si sa mai“.

Luciana Littizzetto si rivolge a Giorgia Meloni

Si passa quindi alla lettera della comica per la premier Giorgia Meloni. Spicca il riferimento alla famiglia tradizionale, argomento tirato fuori anche da numerosi utenti nei commenti del post in cui la Presidente del Consiglio aveva ufficializzato la separazione da Andrea Giambruno. Spazio, anche qui, all’ironia:

“Quanto avrei voluto parlare con te del bonus asili e dei soldi in Romagna che non arrivano. Venerdì ero pronta a scriverne con la mia penna in piuma d’oca quando come un fulmine a ciel sereno è arrivato il tuo post. Sarai inca**ta nera e ti capisco: hai fatto bene a mollarlo, con Salvini non puoi ma con lui sì. Non eravate nemmeno una famiglia tradizionale quindi vi risparmiate anche il divorzio“.

Si arriva alla chiusura della lettera:

“Volevo dirti che è capitato a tutte di innamorarsi di uno sciocco. Quando ti innamori, magari in lui noti già una certa carenza di neuroni, ma pensi “Io lo cambierò”. Ma gli uomini non li cambi nemmeno se hai conservato lo scontrino. E alla fine ti ritrovi un pistola con le mani sul pacco a controllare genitale 1 e genitale 2. Sono certa che se si vedessero i fuori onda di tutti i mariti italiani, forse di matrimoni se ne salverebbero la metà. Ps Come vedi la triade santa papà, mamma e bambino è saltata ancora una volta e non basterà una pesca a salvarla“.

Il caso fuorionda: parla Antonio Ricci, autore di Striscia la Notizia

I noti fuorionda su Andrea Gaimbruno erano stati pubblicati da Striscia la Notizia lo scorso 18 ottobre. Nelle clip in questione era possibile osservare il giornalista lamentarsi per le critiche mosse sulla sua pettinatura, ma anche mentre si era intrattenuto a parlare con la collega in studio. Giambruno le aveva fatto diversi complimenti, arrivando ad affermare di essere dispiaciuto di averla conosciuta così tardi.

Ad esprimersi sulla questione era stata anche Simona Branchetti, nonché noto volto del Tg5 e di Morning News. La giornalista e conduttrice televisiva aveva reputato le frasi dette da Giambruno come volgari e inappropriate, ma aveva anche sottolineato la tendenza del giornalista a scherzare e ad utilizzare espressioni colorite.

A parlare fu successivamente Antonio Ricci, autore di Striscia la Notizia. Ricci aveva rivelato di essere in possesso dei fuorionda già dall’estate scorsa e di averli mandati in onda pochi giorni fa solo perché reputava fosse il momento giusto. Nella nota pubblica con cui aveva espresso il suo punto di vista, l’autore televisivo sembrava anche voler negare ogni forma di complottismo e manovra da parte di Mediaset per danneggiare la Presidente del Consiglio.