Ctcf, Fazio ammaliato dalla moglie di Lautaro: proposta per lei

A Che tempo che fa Fabio Fazio ha intervistato il campi0ne dell’Inter Lautaro Martinez, ma non ha esitato nel fare complimenti, in maniera insistente, alla moglie, lì presente in studio, Augustina Gandolfo.

Dopo aver vinto lo scudetto il campione è stato intervistato dal conduttore, per la prima volta è stato in un talk show. Fazio gli ha fatto un’intervista ma non poteva non coinvolgere sua moglie: è stato più forte di lui. Per ogni domanda ha chiesto un parere anche a lei. Fino ad arrivare all’ultima. Il conduttore ha deciso perfino di fare un passo indietro. Ha proposto ad Augustina di svolgere il suo ruolo, ponendo lei l’ultima domanda al marito. Il momento è stato molto toccante.

Ma poi Fazio ha rincarato la dose cercando di piazzare la moglie di Lautaro in tv. Data la sua bellezza, secondo lui spaccherebbe lo schermo e quindi le ha detto: “Hai mai pensato di fare televisione? Ci staresti benissimo, io purtroppo non ho questo potere“. Il conduttore ne è rimasto talmente ammaliato da essere pronto a piazzarla all’interno di qualche trasmissione. La gag poi è stata esilarante perché lui l’avrebbe vista bene nello sport, ma lei ha confessato che non le piace. Poi nei saluti finali l’ha chiamata al centro dello studio e le ha dato un mazzo di rose rosse, il tutto con anche sua moglie lì presente.

“Cosa diresti ai nostri figli che ti vedranno tra 5 anni in questa puntata?”

“Direi che all’inizio ero nervoso… che li amo tanto e che questa puntata è dedicata a loro!” Lautaro Martínez e Agustina Gandolfo a #CTCF pic.twitter.com/yg3YcUqKPn — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 5, 2024

Lautaro e Augustina: la loro storia d’amore

La coppia si è sposata a maggio 2023 ed ha due figli: Nina e Theo. La prima è nata nel 2021, il secondo ad agosto 2023. La coppia si era conosciuta in una discoteca di Buenos Aires. Secondo alcune indiscrezioni pare che nel 2018, quando è nata la storia, ad averli presentati sia stata proprio Wanda Nara.

Le nozze poi sono state celebrate a maggio dell’anno scorso presso la villa D’Este di Cernobbio, dove erano presenti molti colleghi calciatori, soprattutto molti interisti.

Augustina lo ha seguito in tutte le sue esperienza calcistiche e ora vive con i bambini con lui a Milano. Ha dichiarato che però sarebbe pronta a seguirlo dappertutto anche se le piace stare in Italia.