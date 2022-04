By

Claudio Baglioni e la “paparazzata” che non ti aspetti, fatta da due operatori d’eccezione, Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa, e Roberto Burioni, virologo tra i più quotati d’Italia. Il cantante romano, ospite a Che Tempo Che Fa nel corso della puntata di domenica 24 aprile, è stato protagonista di una lunga intervista guidata dal padrone di casa, Fabio Fazio. Ha così ripercorso i momenti salienti della sua sterminata carriera oltre a presentare il tour che lo porterà nei teatri di tantissime città d’Italia nei prossimi mesi.

Prima che l’artista di “Noi no” si accomodasse in studio, nel talk sono intervenuti appunto Giannini e Burioni, che poi, lasciando il posto al musicista, si sono rifugiati nel dietro le quinte del programma di Rai Tre. A un certo punto, di soppiatto, hanno tirato fuori i cellulari, per non farsi sfuggire l’occasione di carpire uno scatto del “Divo Claudio”. I due pensavano che la questione sarebbe passata inosservata. E invece Fabio Fazio gli ha rovinato i piani.

Nel bel mezzo dell’intervista Fazio ha interrotto Baglioni, sogghignando e facendogli notare che il direttore de La Stampa e il virologo lo stavano “paparazzando”. “Scusa, ti dico una cosa, ti hanno fotografato, mentre parlavi, sia Giannini sia Burioni”, ha spifferato il conduttore di CTCF. I due “fotografi” d’eccezione sono stati inquadrati dalla regia, ridendo e mostrando uno spassoso impaccio.

E il cantante? Come ha preso la questione? Benone. Infatti è rimasto piacevolmente sorpreso dall’interesse palesato da Giannini e Burioni. “Oh, grazie, io farò la stessa cosa dopo, se posso”, ha detto il “Divo Claudio”, rivolgendosi al giornalista e al virologo. Fazio è scoppiato in una fragorosa risata mentre i “paparazzi” improvvisati hanno annuito guardando il musicista. Gag finita tra sorrisi e clima goliardico in studio.

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio premiato dagli ascolti

La stagione in corso di Che Tempo Che Fa sta ottenendo ottimi risultati sul fronte ascolti e share. Il talk veleggia costantemente oltre i 2 milioni di spettatori. Non di rado sfonda il muro dei 2.5 milioni. Durante la puntata del 6 febbraio 2022 Fazio ha intervistato papa Francesco: questa puntata è risultata essere la più vista di sempre del programma con 6.731.000 telespettatori e il 25.4% di share.