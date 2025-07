Cristina Plevani tornata a casa: “Dopo 25 anni”, parole toccanti della vincitrice

Vi ricordate quando Cristina Plevani vinse il Grande Fratello? Sono passati 25 anni da allora, ed oggi l’ex gieffina ha raggiunto un altro nuovo traguardo: ha vinto l’Isola dei famosi 2025.

Da poco tornata in Italia, dopo due mesi in Honduras, l’ex naufraga ha condiviso sui social un messaggio toccante per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata e sostenuta durante il percorso.

Cristina Plevani, il messaggio della vincitrice dell’Isola dei famosi

Da qualche giorno Cristina Plevani è tornata in Italia dopo aver vinto l’edizione 2025 de L’Isola dei famosi. Ancora frastornata, l’ex naufraga ha voluto, però, ringraziare i suoi fan che non l’hanno mai lasciata sola fin dai tempi del Grande Fratello. Ha condiviso una foto in cui si mostra con una ciambella a forma di isola, durante una festa probabilmente organizzata per celebrare il suo traguardo.

Appena tornata nel suo Paese, Cristina ha incontrato Nano, il suo amico a quattro zampe, che ha stentato a riconoscerla dopo due mesi di lontananza. Oggi, invece, tornerà definitivamente a casa e non perderà occasione di leggere i numerosi messaggi ricevuti. Non ha avuto il cellulare fino a poco fa, quindi, è stato impossibile ringraziare i fan prima.

Ha poi voluto sottolineare di essere grata per l’affetto e il sostegno ricevuto. Soprattutto, ha voluto rivolgere delle parole speciali a chi ha sempre creduto in lei e l’ha sostenuta e supportata, accompagnandola alla vittoria “La seconda a distanza di 25 anni”. Ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Plevani (@cristinaplevani)

Cristina Plevani, dal Grande Fratello ad oggi: venticinque anni dopo

Cristina Plevani si è fatta conoscere venticinque anni fa, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, la prima edizione per l’esattezza. All’epoca era una giovane ragazza che riuscì subito a lasciare il segno, anche e soprattutto per il suo forte legame con Pietro Taricone con il quale visse una storia all’interno della casa.

La loro fu una storia molto chiacchierata all’epoca tanto da rendere i due protagonisti ancora più noti, diventando la prima coppia nella storia dei reality italiani. Tuttavia, la relazione fu breve perché, una volta finito il programma, l’ex gieffino decise di lasciarla, ammettendo d non essere innamorato.

Oggi Cristina è diventata un personaggio molto conosciuto. Ha condotto alcune trasmissioni ed è stata anche inviata. Appassionata di sport, è un’istruttrice FIN di nuoto, fitness e hydro-bike, ed è appassionata di kickboxing. Secondo le ultime indiscrezioni, la vincitrice potrebbe tornare nella casa del Grande Fratello per l’edizione Gold. Per adesso, però, la notizia non è stata ancora confermata.