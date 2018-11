Cristina Parodi, La prima volta: oggi non va in onda per il maltempo

Salta La Prima Volta, programma di Cristina Parodi per dedicare spazio ad uno speciale sul maltempo

Molte famiglie italiane in queste ore stanno vivendo veri momenti di terrore, a causa del maltempo. Infatti per far luce su questo problema, la programmazione di Rai 1 cambia all’improvviso e salta il programma di Cristina Parodi. La Prima Volta non va in onda questa domenica per dare spazio ad uno speciale del Tg1 sull’emergenza maltempo. Ad annunciarlo è la conduttrice Mara Venier con la sua ospite Elena Santarelli, nell’ultimo blocco di Domenica In.

Cristina Parodi tornata a condurre un programma più nelle sue corde

La giornalista Cristina Parodi, messi da parte i problemi della scorsa stagione di Domenica In, sta conducendo adesso un format più nelle sue corde. Infatti Cristina mette in evidenza in questo programma i racconti degli italiani, evidenziandone il coraggio e la capacità di affrontare e risolvere le difficoltà con tanto coraggio. La Prima Volta va in onda ogni domenica subito dopo la Domenica In condotta con grande successo da Mara Venier.