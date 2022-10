Cristina Marino si svela: il segreto sulla sua storia con Argentero

L’attrice risponde alle domande dei suoi fan rivelando anche il motivo per cui non condivide foto della figlia Nina Speranza sui social

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più apprezzate attualmente in Italia. La loro è una famiglia molto amata dal pubblico, che dimostra di essere abbastanza curioso sulle dinamiche che li riguardano. Questo perché hanno sempre tentato di tenere la loro vita privata lontana dalle luci dei riflettori, riuscendoci. L’attrice ha deciso, nelle corse ore, di rispondere ai dubbi dei fan attraverso il suo seguitissimo profilo di Instagram. È arrivata la domanda che tanti si pongono: qual è il segreto per preservare una relazione d’amore da tempo, abitudini e cambiamento?

“Corteggiandosi tutti i giorni. Prendendosi cura…”, ha risposto Cristina Marino. Questo, dunque, il segreto che lei e Argentero hanno custodito finora sulla loro relazione. L’attrice va avanti con le domande e risponde anche a chi si chiede come mai hanno scelto di non mostrare la figlia Nina sui social network. La risposta di Cristina era prevedibile. Sebbene al giorno d’oggi ormai tutti condividono la propria quotidianità, con tanto di foto e video dei propri figli, con i follower, c’è anche chi preferisce evitare di esporli. Infatti, ci sono vari personaggi noti che prendono questa decisione.

“Non ho voglia che nostra figlia diventi argomento da bar. Il nostro lavoro è una cosa, la nostra vita privata e la nostra famiglia un’altra”

Ecco spiegato il motivo per cui Cristina Marino non condivide mai il volto di sua figlia. Sicuramente l’attrice prenderà la stessa decisione per il figlio che porta in grembo, che farà da fratellino o sorellina alla piccola Nina. Proprio a quest’ultima è dedicato uno dei nove tatuaggi di Cristina. “Questo il mio preferito. È il tema Natale di Nina Speranza, che per una magica congiunzione astrale corrisponde alla data del mio matrimonio”, ha rivelato la moglie di Argentero.

A chi le ha chiesto se passerà anche questa seconda gravidanza – Luca e Cristina hanno pensato bene di annunciare loro stessi la notizia – in Umbria, l’attrice risponde che cercherà di farlo il più possibile. Dovrà regolarsi in base agli impegni e al lavoro.

Un fan le ha poi chiesto il suo segreto, invece, su come andare d’accordo anche con chi non le piace, risponde che semplicemente non ci va d’accordo. In questo, Argentero è stato di grande aiuto per Cristina.

“Luca mi ha insegnato un po’ la diplomazia. Ma sono certa che non dobbiamo piacere a tutti, tantomeno ci possono piacere tutti”

Come tutti, anche Cristina Marino si arrabbia. Ma come gestisce la rabbia? Butta fuori subito tutto e questo la aiuta a non restare in tensione o a “non stare in uno stato d’animo che non mi rende serena”. Infine, con i suoi follower la moglie di Luca Argentero parla di sogni nel cassetto. Ne ha tanti, ogni giorno uno.