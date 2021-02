Cristina Marino, occhio bendato: “colpa” della figlia Nina (e Argentero ride)

Piccolo incidente per Cristina Marino: un occhio bendato su Instagram ha preoccupato i fan. La spiegazione della compagna di Luca Argentero però ha subito tranquillizzato tutti, perché lei stessa ha raccontato cosa è successo. Un incidente domestico che può succedere a chiunque abbia un figlio piccolo, ma anche chi non ha figli può finire con un occhio accecato. Cristina ha deciso di raccontare la sua sventura tra le sue stories di Instagram stamattina, dove è apparsa con una benda sull’occhio, per aggiornare i suoi follower.

E quindi ha raccontato che giocando con sua figlia ha avuto questo piccolo incidente, il ditino della piccola Nina è finito accidentalmente nel suo occhio, in pieno forse, e le conseguenze sono state inevitabili. Pur piccolo che sia il dito di un neonato. Solo poche settimane fa è successa la stessa cosa a papà Luca Argentero, e in quella occasione è stata proprio Cristina a ridere dell’accaduto. Ma il karma non ha tardato e ha agito in meno di un mese. La stessa Marino infatti ha raccontato: “La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa”.

Ha poi ironizzato sul fatto che forse la loro piccola Nina abbia delle armi al posto delle dita. Ogni volta che per sbaglio un suo ditino finisce negli occhi di mamma e papà finiscono con una benda! La Marino ha spiegato che le lacrima l’occhio ma anche il naso e che non vede tanto bene. Poco dopo ha dovuto mettere un cappello per coprire l’occhio bendato, perché le dava addirittura fastidio la luce. Evidentemente non riesce a tenere l’occhio aperto se c’è tanta luce, e anche per questo le avranno consigliato di indossare una benda.

Cristina Marino e Luca Argentero insieme alla loro piccola Nina hanno fatto una passeggiata stamattina. Stavano percorrendo una strada in salita quando lei ha fatto dei video per continuare il racconto, perché oltre all’occhio bendato e alla salita ha anche portato in braccio la figlia. Nina infatti non ne ha voluto più sapere di stare nel suo passeggino. In tutto ciò Luca Argentero, che spingeva il passeggino, se la rideva di gusto, come ha fatto notare proprio Cristina!