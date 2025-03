Cristina Incorvaia torna sui social dopo l’arresto dello stalker: “Giorni particolari”

L’abbiamo conosciuta nel programma di Uomini e Donne nell’edizione 2018 per poi rivederla a Temptation Island nel 2019. Oggi l’influencer Cristina Incorvaia è tornata sui social dopo alcuni giorni particolari nei quali si è ritrovata a riflettere sulla sua vita e su quanto accaduto nei mesi scorsi. Dopo un lungo periodo difficile, in cui la paura e il terrore hanno avuto la meglio, è stato arrestato lo stalker che per molto tempo l’ha perseguitata. Attraverso una storia su Ig, ha raccontato il suo stato d’animo e cosa ha imparato da tale vicenda.

Come sta Cristina Incorvaia

Dopo giorni di silenzio e di pausa dai social, l’influencer Cristina Incorvaia ha deciso di tornare a parlare della sua esperienza che dopo tanto ha avuto un lieto fine. E’ stato, infatti, arrestato lo stalker che per mesi l’ha minacciata e le ha reso la vita impossibile. Oggi, attraverso una storia Ig ha spiegato come si sente.

“Scusate se sono stata un po’ assente, sono stati giorni particolari, da quando mi sento più libera per i fatti che voi conoscere sto cercando di vivere e di dedicarmi ad altro, ai miei affetti, ai miei hobby”. Ha affermato l’influencer per poi continuare spiegando di non avere più intenzione di essere attaccata ai social, in quanto in questo momento non rappresentano più una sua priorità. Ha poi tenuto a ringraziare tutti coloro che continuano a supportarla e a sostenerla.

L’incubo dello stalker

Cristina Incorvaia ha vissuto un vero e proprio incubo a causa di un uomo che l’ha stalkerata con messaggi contenenti minacce. Era settembre 2022 quando tutto ebbe inizio ma la vicenda si è conclusa solo qualche giorno fa con l’arresto dello stalker. L’ex volto di Uomini e donne ha raccontato ai suoi follower e al pubblico italiano di Pomeriggio Cinque il terrore che ha vissuto, spiegando di aver trovato più volte l’uomo sotto casa ad aspettarla. Addirittura, un giorno l’uomo avrebbe dormito su una panchina sotto la sua abitazione.

L’influencer aveva già parlato della situazione in un’intervista rilasciata al Corriere della sera lo scorso dicembre, spiegando di averlo conosciuto in un bar. L’uomo si era avvicinato al suo cagnolino con aria tranquilla senza destare alcun sospetto. Invece, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe già avuto delle denunce per stalking e per altri reati.

Incorvaia si è fidata tanto da lasciargli il cane qualche giorno perché aveva bisogno di un aiuto a causa di un viaggio di lavoro. Non aveva, però, fatto i conti con le intenzioni dell’uomo e del piano che stava mettendo in atto nei suoi confronti. Dopo la denuncia, le forze dell’ordine e i giudici hanno aperto le indagini, esaminando tutte le prove e ascoltando la testimonianza di Cristina.

L’arresto

Qualche giorno fa è avvenuto l’arresto dopo che lo stalker era stato sottoposto a sorveglianza tramite braccialetto elettronico. Secondo quanto raccontato dall’influencer ai microfoni di Pomeriggio Cinque, l’indagato avrebbe violato più volte il divieto di avvicinamento sostando o aggirandosi nei pressi dell’abitazione o del lavoro di Incorvaia, anche in orari notturni.