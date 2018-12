Cristina D’Avena parla del compagno: “È meraviglioso. Figli insieme? Colpa mia”

Cristina D’Avena vita privata: compagno meraviglioso per la cantante

Cristina D’Avena ha sacrificato l’amore e la famiglia per la musica. Una confessione fatta dalla stessa cantante, sulla cresta dell’onda da ben 30 anni. Sul lavoro dell’interprete si sa tutto, un po’ meno si conosce della sua vita privata. Cristina è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale. Da tempo ha una persona speciale accanto, Massimo. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti. Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto, so soltanto che adesso non voglio pensarci”, ha confidato la 54enne al settimanale Intimità.

Cristina D’Avena non è sposata e non ha figli

“Purtroppo mi sono un po’ persa. È stato talmente un susseguirsi di cose, di situazioni, di emozioni. Settecento sigle cantate non sono cosa da poco. Non mi sono resa conto che il tempo scorreva veloce. Mi dicevo “Tanto c’è tempo”. Invece il tempo mi è sfuggito di mano. O forse non mi sono voluta fermare io, chissà…”, ha spiegato Cristina D’Avena. Che, nonostante tutto, è circondata dall’amore del compagno e della sua famiglia d’origine. Senza dimenticare i numerosi fan, di ogni generazione, che la seguono da tempo.

Cristina D’Avena sognava di fare il medico

Per il lavoro ha sacrificato tutto, ma in realtà Cristina D’Avena era intenzionata a fare il medico, seguendo così le orme paterne. La cantante sognava un ruolo da neuropsichiatrica ma alla fine la musica ha prevalso su tutto. “Mi sono chiesta se volevo vivere cantando. E la risposta è stata sì. Mille volte sì”, ha ribadito.