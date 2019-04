Cristina Chiabotto si sposa: dettagli sul matrimonio. Il gossip

Cristina Chiabotto si sposa: i dettagli sul matrimonio con Marco. Il gossip

Cristina Chiabotto è pronta per convolare a nozze. Ma qui non si tratta soltanto di un’idea o di un’aspirazione. Si tratta di un evento già deciso, con tanto di data già messa in calendario, almeno stando a quanto rivela la rivista Spy. Il magazine di cronaca rosa ha infatti reso noto che l’ex Miss Italia e l’attuale fidanzato Marco, manager torinese di 32 anni con cui è sbocciato l’amore all’incirca 15 mesi fa, pronunceranno il “sì” alla fine di settembre. Si prospetta una cerimonia blindatissima e un ricevimento in una villa alle porte di Torino. Stando sempre a quanto riportato da Spy alla festa non ci saranno vip, eccezion fatta per la famiglia Agnelli.

Chiabotto pronta per le nozze: i dettagli del matrimonio, il gossip

Tra i dettagli svelati da Spy, c’è quello che racconta che per l’organizzazione dell’evento non sarebbe stato contattato alcun wedding planner, poiché a tutti i preparativi ci sta pensando Cristina Chiabotto in prima persona. Si mormora infatti che la conduttrice stia curando tutto nei minimi dettagli. Ricordiamo che Cristina si è legata a Marco dopo aver chiuso la lunga relazione con l’attore Fabio Fulco, con cui ha condiviso una love story di dodici anni, dal 2005 al 2017 circa. Poi la rottura insanabile e la conoscenza del manager di Torino. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, che ora sono pronti a convolare a nozze.

Chiabotto: il nuovo amore per Marco e la fine della love story con Fabio Fulco

“Credo che la felicità vada a fasi nella vita. Non che prima di Marco io non lo sia mai stata, ma penso oggi di avere la maturità giusta per riconoscere la felicità come stile di vita, non come traguardo”, dichiarava la Chiabotto in una passata intervista a proposito del nuovo fidanzato. Per quanto riguarda il naufragio della storia con Fabio Fulco spiegava che “non c’è stato un motivo vero e proprio” sulla fine della relazione ma che semplicemente “non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi”. Sempre su Fulco, infine, chiosava: “Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio”.