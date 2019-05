Cristina Chiabotto si sposa: Fabio Fulco in Messico con la nuova fiamma

Matrimonio per Cristina Chiabotto: nuova fidanzata per Fabio Fulco

Nuove vite per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Dopo dodici anni insieme l’ex Miss Italia e l’attore si sono detti addio e sono andati avanti con altre persone. La bionda soubrette è ripartita da Marco, manager torinese che sposerà a settembre. La Chiabotto non ha ancora annunciato pubblicamente la notizia ma fonti e prove vicine alla coppia non lasciano dubbi. Stando alle indiscrezioni il matrimonio si terrà a Torino, in una magnifica villa alle porte della città, e sarà blindatissimo. Tra gli invitati spiccano i componenti della famiglia Agnelli, amici degli sposi. A quanto pare Cristina si sta occupando in prima persona dell’evento: nessun wedding planner sarebbe stato coinvolto nei preparativi.

Fabio Fulco ha una nuova fidanzata: la modella Veronica

Mentre Cristina Chiabotto convola a nozze dopo soli 15 mesi di fidanzamento, Fabio Fulco è felice accanto a Veronica. Come scrive Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, il protagonista di Un posto al sole e tante altre fiction italiane si è concesso di recente una vacanza in Messico con una giovane modella, finalista al concorso di Miss Mondo. La storia tra i due si starebbe facendo seria giorno dopo giorno, tanto che i due conviverebbero tra Pescara, la città di lei, e Roma, dove Fulco abita da tempo. Per il momento, però, Fabio ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione: il 48enne è da sempre molto schivo e riservato per quanto riguarda la sua sfera sentimentale.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: il rapporto oggi

La storia tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è terminata per volere della showgirl, che non provava più nulla per il compagno. Oggi i due non sono rimasti in buoni rapporti. “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio“ ha spiegato Cristina Chiabotto a Verissimo.