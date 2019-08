Cristina Chiabotto e Marco Roscio, vacanze prima del matrimonio

Vacanze Cristina Chiabotto 2019: amore da favola con Marco Roscio in Sardegna

Manca davvero poco al matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Roscio. Il settimanale Chi è ritornato a parlare delle loro imminenti nozze, dopo averli pizzicati nel bellissimo mare della Sardegna: i due si sono mostrati innamoratisi e non si sono mai separati. Viva l’amour! Dopo la fine della sua storia con Fabio Fulco, l’ex Miss Italia ha ritrovato la felicità con il manager, col quale è davvero intenzionata a fare il grande passo: finite le vacanze – che stanno procedendo a gonfie vele – verrà celebrato un matrimonio da favola, durante il quale potremmo vedere anche volti noti. La Chiabotto ha diversi amici nel mondo dello spettacolo.

Matrimonio Cristina Chiabotto: pre-luna di miele e poi l’organizzazione delle nozze

La rivista Chi ha parlato della dolce coppia e della loro ultima vacanza estiva: “Vacanze in Sardegna per Cristina Chiabotto e il suo fidanzato, il manager piemontese Marco Roscio. Eccoli, in acqua, più innamorati che mai. Si sono concessi una pre-luna di miele romantica in Sardegna. In super-love prima di giurarsi amore eterno”. Tra baci ed effusioni, si avvicinano sempre di più al giorno del matrimonio che – e non c’è nemmeno bisogno di specificarlo – sarà un evento che non dimenticheranno mai. La Chiabotto è davvero convinta che Marco Roscio è l’uomo della sua vita.

La nuova felicità di Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco

Dopo aver rotto con Fulco, Cristina Chiabotto ha trascorso un periodo in cui ha riflettuto parecchio sulla sua vita… ma non si sarebbe mai aspettata di trovare l’uomo giusto all’improvviso! Ecco cosa aveva confessato al settimanale Vero: “Credo che la felicità vada a fasi nella vita. Non che prima di Marco io non lo sia mai stata, ma penso oggi di avere la maturità giusta per riconoscere la felicità come stile di vita, non come traguardo”.