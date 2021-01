Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio su Instagram: “Dono meraviglioso”

Cristina Chiabotto è incinta per la prima volta e lo ha annunciato attraverso un dolcissimo post sul proprio profilo Instagram. L’ex Miss Italia è alle venticinquesima settimana di gravidanza e nella foto appena pubblicata ha mostrando con grande orgoglio il suo pancione.

“25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso” – ha scritto Cristina –Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia“.

Classe 1986, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio il 21 settembre del 2019 e oggi, a un anno e mezzo di distanza, hanno voluto rendere partecipe tutti della loro grande gioia. Insieme a loro anche il fedele cane che li accompagna ormai di diversi anni, Paper.

La showgirl nei giorni precedenti non aveva lasciato trasparire nessun indizio sulla lieta notizia, ma aveva deciso di sfoggiare uno dei suoi più bei sorrisi in uno scatto. Un inno a ritrovare la gioia anche nelle piccole cose e per evitare di pensare continuamente alle pessime notizie a cui assistiamo ogni giorno. Soprattutto in questo terribile periodo di pandemia.

Cristina Chiabotto ha deciso di dare la notizia una volta compiuti i sei mesi di gravidanza. Nessun indizio sul sesso del nascituro, né sul nome che la coppia vorrà dare al loro primogenito. Nell’ultimo periodo nulla aveva fatto pensare alla gravidanza data anche la splendida forma fisica della conduttrice. Ma da diverso tempo i suoi post sui social faceva intravedere una luce sempre più splendente nei suoi occhi.

Merito, di certo, della nuova vita che a breve nascerà e sconvolgerà l’esistenza della futura mamma e del futuro papà. I due si erano conosciuti nel 2018 e dopo appena un anno di fidanzamento hanno subito deciso di convolare a nozze. Un amore vissuto fuori dai riflettori. Né Cristina né il marito Marco amano molto farsi vedere insieme sui social e hanno sempre preferito mantenere privata la loro vita fuori dagli schermi televisivi.

Il piccolo, o la piccola, di casa dovrebbe venire alla luce nella prossima primavera. Intanto sotto il post dell’annuncio della Chiabotto sono moltissimi i commenti di auguri e felicitazione da parte di altri colleghi del mondo dello spettacolo. Dalla collega ed ex Miss Italia Giusy Buscemi, passando per Justine Mattera, Eleonora Pedron e Melita Toniolo.