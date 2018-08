Cristina Chiabotto dopo Fabio Fulco sposa Marco? L’indiscrezione sulle nozze

Cristina Chiabotto presto sposa? L’indiscrezione sul matrimonio imminente con il nuovo fidanzato Marco

La sofferta fine della storia d’amore con Fabio Fulco sembra ormai far parte del passato di Cristina Chiabotto che, adesso, pare essere pronta a guardare avanti insieme al suo nuovo fidanzato. Con quest’ultimo le cose vanno così bene che, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, i due potrebbero presto decidere di convolare a nozze. La Chiabotto, dunque, adesso è intenzionata a “mettere la testa a posto” fare sul serio con il suo Marco. Che sia arrivata l’ora per la showgirl creare una famiglia e di legarsi per sempre all’uomo che le ha ridato il sorriso dopo la rottura con il suo ex?

Cristina Chiabotto, matrimonio imminente per la showgirl? Il gossip sulle nozze con il fidanzato Marco

Stando a quando scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, tra Cristina Chiabotto e il suo fidanzato Marco le cose vanno così bene che i due, anche se stanno insieme da soli pochi mesi, potrebbero presto decidere di diventare marito e moglie. La loro intesa è stata definita dagli amici più intimi della coppia “magica”, tanto che si mormora già che i due stiamo facendo progetti seri insieme. Questo, secondo il giornale, potrebbe essere un chiaro indizio che porta direttamente a confermare la tesi del matrimonio imminente tra i due. Sarà davvero così o forse ancora è troppo presto per dirlo?

Cristina Chiabotto dopo l’addio a Fabio Fulco: ecco in che rapporti sono rimasti

Pur avendo condiviso un grande pezzo di vita insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco pare non siano rimasti in ottimi rapporti dopo la fine della loro relazione. A confermalo, qualche mese fa, è stata la showgirl in persona in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Ricordiamo che a lasciare Fabio è stata proprio l’ex Miss Italia che, al contrario di lui che era pronto a mettere su famiglia, si è accorta di non amare più l’attore a cui era legata.