Cristina Chiabotto: “Covid anche alla seconda gravidanza”

A poche settimane dal parto Cristina Chiabotto ha deciso di rispondere alle domande più curiose dei suoi follower. Domande prevalentemente sulle due figlie dell’ex Miss Italia. A 36 anni la modella e soubrette è mamma di due bambine: Luce Maria, un anno, e Sofia, nata a giugno 2022.

Tra un consiglio sull’allattamento e un altro sullo svezzamento l’ex fidanzata storica di Fabio Fulco ha rivelato di aver avuto il Covid-19 anche mentre aspettava la sua secondogenita. “Al terzo mese di gravidanza sia con Luce che con Sofia – ha spiegato Cristina Chiabotto su Instagram – Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene”.

Dunque il virus non sembra aver lasciato alcuna conseguenza né sulla mamma né sulle due bambine, che sono nate a 14 mesi di differenza l’una dall’altra. Un cambiamento bello grosso e decisamente importante per la Chiabotto, che può contare sul sostegno e l’aiuto del marito Marco Roscio. Oltre, ovviamente, che dei nonni e di una tata fidata.

Cristina ha inoltre confidato di non aver mai fatto il baby shower – la festa americana che si fa prima del parto e durante la quale la futura mamma riceve dei regali per il bebè dalle amiche più care – in quanto non ama questo tipo di party. Sull’allattamento ha invece ammesso:

“Non ho molto latte quindi sia Luce che Sofia hanno preso da subito anche quello artificiale. L’importante è stare bene in tutto e trasmettere questa serenità”

Cristina Chiabotto ha svelato di aver avuto due parti naturali anche se il secondo, quello di Sofia, è stato decisamente più veloce e con meno punti. La modella e soubrette, lontana dalla tv da qualche anno, ha pure fatto sapere che presto partirà in vacanza: andrà al mare con la sua famiglia prima in Liguria e poi in Spagna.

Chi è il marito di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio nel 2019, dopo un solo anno di frequentazione. Lui è un general manager di 36 anni, nato e cresciuto in Piemonte come la Chiabotto. I due si sono conosciuti allo stadio, durante una partita della Juventus, grazie ad alcuni amici in comune. Entrambi sono grandi tifosi bianconeri e sono intenzionati a trasmettere questa passione alle loro bambine.

La coppia oggi vive a Torino con le piccole Luce Maria e Sofia. Prima di incontrare Marco la Chiabotto ha amato per dodici anni l’attore napoletano Fabio Fulco, conosciuto nel 2005 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Pure Fulco si è rifatto una vita lontano da Cristina: oggi è felice accanto alla modella Veronica Papa, che l’ha reso padre a 50 anni della piccola Agnes.