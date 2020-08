Cristina Buccino furiosa: tutta la verità sui rapporti con Iannone

Galoppa il gossip estivo. Nell’ultimo periodo i riflettori della cronaca rosa si sono interessati non poco a Cristina Buccino e ad Andrea Iannone. Diversi spifferi hanno parlato di un flirt in corso tra i due, aggiungendo che la presunta liaison sarebbe poi giunta in fretta al capolinea. L’influencer però racconta in modo rabbioso un’altra versione dei fatti. Dal suo profilo Instagram è infatti stata protagonista di un pesante sfogo dove ha lasciato intendere che con il pilota di Vasto non c’è mai stato alcunché. Cristina ha definito “raccapriccianti” le notizie sulla sua vita privata, spiegando che non c’è nulla di vero in riferimento alla presunta tresca con Iannone. Inoltre ha aggiunto che l’unica volta in cui lei ha parlato della sua situazione personale è stato quando ha chiarito di essere single. Dall’altro lato ha rimarcato che non ha mai detto di aver avuto una storia, proprio perché single da diverso tempo.

Cristina Buccino: la ‘rabbiosa’ verità su Iannone

“Siete pazzi, mai ho detto di aver avuto una relazione”, ha dichiarato la Buccino, specificando che tutto quello che è circolato sul suo conto di recente è “falso“. “Questa storia mi ha stufato, basta”, ha chiosato con tono perentorio Cristina che ha aggiunto che laddove avesse avuto una relazione non avrebbe avuto alcun problema a renderla pubblica o ad ammettere la frequentazione. Le cose però pare che non stiano affatto così. Da qui la sua forte ed energica presa di posizione. Infine ha ribadito di non essere mai intervenuta prima sul chiacchiericcio scatenatosi su di lei perché non voleva entrare in discussioni ‘rosa’ che preferisce evitare. Dunque con Iannone non c’è stato nulla. Sicuramente non ha preso manco avvio una love story.

Buccino corteggiata da Michele Morrone: altro giro, altro gossip…

Pochi giorni fa, Cristina è finita al centro del chiacchiericcio per un’altra vicenda che riguarda il fascinoso Michele Morrone, attore di 365 giorni, film di successo di Netflix. Il magazine Chi ha raccontato che l’interprette l’avrebbe corteggiata in modo serrato, ricevendo però un due di picche. Il discorso furente dell’influencer, con ogni probabilità, ha preso di mira anche quest’ultimo pettegolezzo. In tutto questo calderone, sia Iannone sia Morrone non hanno proferito parola. Ci ha pensato la Buccino a chiarire la faccenda.