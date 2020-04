Cristina Buccino diventa imprenditrice: “Mi piacerebbe tornare in tv”

Cosa fa oggi Cristina Buccino: la soubrette è diventata imprenditrice e web influencer

Nuova vita per Cristina Buccino. Dopo aver lasciato la tv quattro anni fa la soubrette è oggi un’apprezzata web influencer e un’imprenditrice in carriera. La 34enne sta per lanciare insieme alla sorella maggiore Maria Teresa un importante progetto legato al mondo beauty. Ovviamente al momento tutto è sospeso a causa del Coronavirus ma le sorelle Buccino sono pronte a scendere in campo, come confidato di recente in un’intervista concessa al settimanale Diva e Donna. In futuro Cristina – che ha debuttato a L’Eredità di Carlo Conti – spera però di tornare in tv, dove manca ormai da tempo per scelta personale.

Il nuovo progetto imprenditoriale di Cristina e Maria Teresa Buccino

“Insieme a Maria Teresa stiamo lavorando da più di un anno a un importantissimo progetto imprenditoriale che a breve vi sveleremo. Nella mia vita privata ho deciso di comprare una casa tutta mia e di staccarmi da Maria Teresa, visto che in questo momento condividiamo la stessa casa a Milano. Posso dire che sono pronta a mettermi in gioco in tutti i campi”, ha confidato Cristina Buccino alla rivista edita da Cairo Editore. “Io e Maria Teresa abbiamo aperto una nostra azienda ed è un anno che lavoriamo su un prodotto molto innovativo nel settore beauty. Presto lanceremo un prodotto che, sono sicura, piacerà molto sia agli uomini sia alle donne”, ha puntualizzato la showgirl. E la televisione? “Sono sempre pronta ad accogliere nuove proposte, mi piacerebbe molto rimettermi in gioco e tornare sul piccolo schermo. Nel frattempo continuo il mio lavoro da influencer che sta andando davvero molto bene”, ha ammesso Cristina.

Perché Cristina Buccino ha lasciato il mondo della televisione

Qualche tempo fa, in una chiacchierata con Mio, Cristina Buccino ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare il mondo del piccolo schermo. “Ho capito che dovevo investire il mio tempo e le mie risorse in Instagram. D’altra parte la televisione è cambiata molto, è diventata più superficiale, è uno strumento di comunicazione e di informazione importante che però non viene sfruttato nella maniera giusta. La tv è piena di programmi monotoni, poco interessanti, che ormai hanno stufato, è necessario un cambiamento”, ha ammesso.