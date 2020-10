Cristiano Ronaldo vittima dei ladri, furto nella villa del calciatore

Ladri nella villa di Cristiano Ronaldo a Madeira. La notizia del furto è di poche ore fa ma sono emersi già i primi dettagli, anche alcuni sul bottino portato via dai ladri. Stando a quanto si apprende da Diario de Noticias Madeira, i ladri sarebbero entrati dalla porta del garage della mega villa del calciatore. La porta in questione sarebbe rimasta aperta e avrebbe quindi favorito l’ingresso furtivo dei ladri, ma proprio questo punto fa sorgere parecchi sospetti. Le indagini della polizia sono in corso e avrebbero già condotto a un primo sospettato. La villa a Madeira è stata acquistata da Ronaldo nel 2015 e per la ristrutturazione il calciatore ha speso ben sette milioni e mezzo di euro. Ed è composta da ben sette piani. Sarebbe solo uno comunque il malvivente che si sarebbe introdotto nella stessa per mettere a segno il colpo.

Furto nella villa di Cristiano Ronaldo, i ladri portano via anche una maglia della Juventus

Un parente di Cristiano Ronaldo che si prende cura della villa in assenza del calciatore pare abbia assicurato di aver inserito l’allarme mercoledì mattina. Nella notte però c’è stato il furto e dai primi indizi il ladro si sarebbe introdotto appunto da una porta lasciata aperta. Dalla ricostruzione dei fatti che circola al momento in rete è emerso che il ladro si sarebbe intrufolato nella villa quando il garage è stato aperto da un uomo della manutenzione. Il furto è avvenuto poco dopo la partita di calcio tra Portogallo e Spagna. Per quanto riguarda il bottino è ancora da quantificare, ma di sicuro non è indifferente. Sono stati portati via diversi oggetti personali di Cristiano Ronaldo, inclusa una maglia della Juventus autografata.

Cristiano Ronaldo, ladri nella sua villa a Madeira

Per fortuna non era presente nessuno in casa al momento del furto. Il calciatore era impegnato con la Nazionale, mentre la compagna Georgina Rodriguez si trova a Parigi in occasione della Fashion Week. Anche la mamma di Ronaldo, la signora Dolores, e il fratello Hugo non si trovavano nell’abitazione. Al momento non sono giunte dichiarazioni da parte di Ronaldo né di Georgina.