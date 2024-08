Cristiano Ronaldo, crisi con Georgina? Spunta contratto milionario

Prima Francesco Totti e Ilary Blasi, poi Alvaro Morata e Alice Campello, ci mancano giusto loro! Si rincorrono da giorni le voci su una possibile crisi tra il campione Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Secondo le fonti dalla Spagna, i due hanno firmato un accordo di separazione con cifre allucinanti. Ma cosa ci sarà di vero?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una coppia stellare anche fuori dai campi da calcio. CR7 e Georgina fanno coppia fissa da ben 8 anni, oggi i due vivono in Arabia Saudita dove lui si è trasferito per lavoro e hanno 5 figli, 2 naturali e 3 nati da madre surrogata. Per anni si è parlato di un matrimonio in gran segreto, visto che i due si riferiscono l’un con l’altra come rispettivamente moglie e marito. Quando Ronaldo giocava nella Juve si era parlato di un grande matrimonio in Italia, ma non è mai successo, almeno, non per quanto ne sappiamo noi. Che si siano sposati davvero in segreto? La cosa un po’ ci puzza, visto che i due non hanno mai nascosto la vita sfarzosa e i lussi di cui si circondano. Ora però le cose sembrano andare diversamente: dalla Spagna arrivano voci di una possibile crisi.

CR7 e Georgina: è finita? La cifra del mantenimento da capogiro

A parlarne è TV GUIA, che rivela che il calciatore portoghese e la modella argentina avrebbero firmato un accordo di separazione. Dall’Arabia Saudita alla Spagna si rincorrono rumor sulla fine dell’amore tra i due. I motivi? Le spese eccessive di lei. Georgina Rodriguez avrebbe uno stile di vita impossibile da sostenere, fatto di troppi lussi, e questo avrebbe fatto nascere delle discussioni tra lei Cristiano. Per adesso, la modella ha smentito queste voci, scrivendo su Instagram:

L’invidioso inventa la voce, il gossip si sparge e l’idiota ci crede

Si tratta dunque solo di pettegolezzi fondati sul niente? Vero è che quando si tratta di matrimoni tra celebrità, spesso e volentieri ci si affida a dei contratti prematrimoniali, in modo da mettere in chiaro subito le cose, in caso di separazione. Pare che sia esattamente questo che hanno fatto Ronaldo e Georgina. La cifra del mantenimento in caso di rottura è da capogiro: il campione ha promesso 100 Mila Euro al mese a vita come alimenti per la consorte. Inoltre, a Georgina spetta anche la Villa Ronaldo, mega villa di lusso da 4mila metri quadrati nel cuore di Madrid, acquistata per 5 Milioni di Euro nel 2010. Crisi o meno, c’è da dire che comunque stiano le cose, Georgina atterrerà sempre sul morbido!