Cristiano De André, silenzio rotto, la lettera fiume per le figlie: “Mai smesso di mantenerle e provvedere a loro”

Il nome di Cristiano De André, figlio dell’immortale Faber, è stato più volte citato di recente, in particolar modo nelle trasmissioni televisive condotte da Barbara D’Urso. D’altra parte era difficile pensare che la sua figura non venisse minimamente sfiorata, dopo che nella Casa del Grande Fratello è entrata la figlia Francesca (sua sorella invece ha rinunciato all’ultimo). Per salvaguardare la sua immagine ed evitare dibattiti sulla sua vicenda personale, Cristiano, pochi giorni fa, ha diffidato le figlie dal parlare di lui nelle trasmissioni e nei relativi salotti televisivi. Oggi, il cantante, attraverso un lungo post su Facebook è tornato sulla questione, spiegando il suo punto di vista.

Cristiano De André e la diffida: “Non accetto più strumentalizzazioni”

Cristiano ha fatto chiarezza su diversi punti. Per prima cosa ha precisato che la diffida non riguarda la partecipazione al Grande Fratello delle figlie, bensì a salvaguardare la famiglia De André. “La vera ragione è che non sono più disposto ad accettare che venga strumentalizzata, denigrata e diffamata la nostra famiglia”, ha scritto l’artista. Poi ha spiegato che mai ha risposto alle accuse delle figlie pubblicamente perché sperava che l’argomento andasse “scemando” e che fosse risolto privatamente: “Ritengo che in una famiglia i problemi e le incomprensioni esistano, ma che debbano essere affrontate e risolte nel suo interno e non svendute in salotti televisivi”.

Cristiano De André su Francesca: “Eravamo in buoni rapporti”

Cristiano passa a svelare altri particolari: “Io e Francesca eravamo in buoni rapporti fintanto che lei non ha iniziato a prendere parte a questo circo mediatico, incentrando le sue ospitate sulla diffamazione nei miei confronti”. Il cantautore ha affermato che a differenza di quanto si dice, le parole contro di lui da parte della figlia sono giunte anche “prima della pubblicazione del libro ‘La versione di C'”. Cristiano ha poi svelato di essere disposto a un confronto con le figlie, ma lontano dalle telecamere. In più ha aggiunto di essere stato vittima di

“di orrende accuse, spesso infondate” e che nonostante ciò non ha “mai smesso di mantenerle e provvedere a loro“.

“Ritengo sia giunto il momento che si tolgano questa veste di vittimismo”

“Ora però ritengo che, essendo ormai donne di 29 e 32 anni, sia giunto il momento che si tolgano questa veste di vittimismo e dimostrino di avere stoffa e capacità reali che giustifichino la loro presenza nel mondo dello spettacolo”. Il polistrumentista è passato poi a discutere su alcune scelte fatte dalle figlie: “Lo dico a malincuore, hanno preferito cercare un ‘successo’ veloce, attraverso trasmissioni che considero di bassa levatura”. Infine ha chiosato: “Sicuramente avrò commesso i miei errori come padre, ma non ho mai smesso di amarle e di sperare che riescano a trovare la loro realizzazione in qualcosa di più costruttivo rispetto a quello dimostrato fino ad oggi”.