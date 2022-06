Cristiano De André commenta le violenze subite da Francesca: lei esplode

A Francesca De André non sono affatto piaciute le parole rilasciate da suo padre Cristiano al Corriere della Sera. Nelle scorse ore, il musicista ha concesso un’intervista al quotidiano di via Solferino, il quale, tra le tante cose domandategli, gli ha anche chiesto cosa ne pensasse delle violenze subite dalla figlia che, nei giorni scorsi, ha raccontato di aver ricevuto botte e minacce dal suo ex fidanzato. Una situazione che ora è in mano agli inquirenti e che ha profondamente provato la donna la quale ha addirittura detto di aver rischiato di morire per le percosse ricevute.

Sulla spinosa vicenda, Cristiano, che da anni non ha rapporti con la figlia, si è pronunciato in questi termini:

“È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato… Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi…E questo è forse il punto più basso che abbiamo raggiunto”.

Dichiarazioni non proprio tenere, con un sottotesto, tutt’altro che velato, di critica, non tanto per le drammatiche vicende di cui è stata protagonista la figlia quanto piuttosto dal modo in cui Francesca ha deciso di rendere pubblica la questione relativa alle violenze subite. Naturalmente le esternazioni di Cristiano sono state lette anche dalla De André che, con una serie di Stories Instagram, le ha commentate con toni duri.

In particolare, Francesca ha ripostato su Instagram lo stralcio dell’intervista del padre Cristiano in cui si è parlato del caso violenze ed ha fatto esplodere un perentorio: “Che schifo, falsità!”. In un secondo post la giovane ha chiosato con sconforto: “E questo è niente: avrò un po’ di pace prima o poi?”. Infine ha riportato un commento di un utente che si è scagliata contro Cristiano, consigliando alla stessa Francesca di cambiare cognome.

La spiegazione delle dichiarazioni di Cristiano De André

“Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi”. A cosa si è riferito di preciso Cristiano nel pronunciare queste parole? Come sopra accennato, la sua critica è stata volta ad attaccare il modo in cui la figlia ha reso noto delle violenze subite.

Per chi avesse seguito la vicenda, la giovane, all’inizio di maggio, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato di essere in condizioni tragiche. In quell’occasione, però, non aggiunse altro, lasciando i suoi ‘seguaci’ con il fiato sospeso. Qualche giorno dopo fu intervistata da Chi Magazine, a cui confidò delle violenze ricevute. Dopodiché è stata ospite in tv, su Rai Uno, a Storie Italiane, dove ha sempre raccontato dell’inferno vissuto con l’ex fidanzato. Evidentemente Cristiano ha ritenuto che la figlia abbia cercato il successo raccontando la tragedia di cui è stata protagonista suo malgrado.