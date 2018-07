Cristiana Capotondi al mare con Andrea Pezzi ha superato la prova costume

Cristiana Capotondi fotografata in spiaggia con il suo fidanzato Andrea Pezzi: il bacio

L’attrice Cristiana Capotondi si trova a Taormina, in provincia di Messina. La Capotondi si trova nella bella località siciliana per ritirare un premio per Nome di donna, un film in cui lei è la protagonista. Cristiana Capotondi, però, ne ha approfittato per godersi una splendida giornata al mare. Con lei c’è il suo fidanzato Andrea Pezzi, il sex symbol di Mtv. La coppia è stata fotografata in esclusiva da Gente mentre fa il bagno nelle acque di Taormina. L’amore fra Cristiana Capotondi e il suo Andrea Pezzi prosegue a gonfie vele. La foto di un tenero bacio fra i due mentre sono in acqua ne è poi una prova ufficiale.

Cristiana Capotondi in forma smagliante al mare con il suo Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi, oltre ad essere una delle attrici più amate dal pubblico, è anche una bellissima donna. Con l’arrivo dell’estate anche per i vip arriva la tanto temuta prova costume e Cristiana Capotondi la supera a pieni voti. Sulla spiaggia di Taormina, l’attrice trentasettenne si presenta con un semplice e bel bikini blu che le dona. Capelli sciolti e bagnati dopo il tuffo in mare con il suo fidanzato Andrea Pezzi. La Capotondi è in forma smagliante al mare, con delle curve perfette da far invidia a chiunque.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: lei ha sofferto di gelosia

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono, dunque, una coppia più che innamorata. Come afferma Gente, lei ha sofferto molto di gelosia ma è riuscita a sconfiggerla.