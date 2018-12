Cristiana Capotondi: le parole sul fidanzato Andrea Pezzi e giudizio su Asia Argento

L’attrice lanciata da Notte prima degli esami si racconta tra amore e lavoro

È una delle attrici più talentuose ed amate della sua generazione, Cristiana Capotondi è pronta a tornare sul grande schermo. L’attrice romana sarà infatti la protagonista di Attenti al gorilla, la commedia che debutterà al cinema il prossimo 10 gennaio e che la vedrà recitare accanto a Francesco Scianna. Nonostante il suo aspetto etereo e delicato, Cristiana ha una personalità forte e ben definita come emerge da quanto dichiarato in un’intervista apparsa sul nuovo numero di Vanity Fair. L’attrice ha rilasciato dichiarazioni relative ai suoi progetti professionali e non solo. L’interprete 38enne ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera, dal debutto davanti alla macchina da presa fino alla popolarità raggiunta con il film Notte prima degli esami. L’attrice ha parlato anche della sua vita privata e in particolare della relazione con Andrea Pezzi, a cui è legata ormai da tanti anni. I due stanno infatti insieme dal 2006.

Cristiana Capotondi: “Andrea Lezzi l’amore della mia vita”

Bella e determinata Cristiana Capotondi negli ultimi anni si è fatta strada con successo nel mondo del cinema e della televisione. Tanti impegni professionali per l’attrice che proprio sul set ha conosciuto i suoi ex fidanzati: Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani. Dal 2006 è legata ad Andrea Lezzi. Cristiana non fa mistero dei sentimenti che la legano all’ex conduttore televisivo che definisce l’uomo della sua vita: “Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perchè se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità “.

Le parole sul MeToo e Asia Argento

Cristiana Capotondi ha dichiarato di non essersi mai sentita bella e ritiene che le donne meritino rispetto e considerazione a prescindere dal loro aspetto. Sugli scandali che hanno travolto il cinema e il mondo dello spettacolo ha un’idea ben precisa. Interpellata sul fenomeno MeToo e su Asia Argento ha detto infatti: “Il problema non è Asia Argento, su cui non ho un’opinione, ma l’effetto delle scelte individuali e il grado di violenza che c’era nella modalità comunicativa del MeToo“.