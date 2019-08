Cristian Imparato nella bufera: “Io non farei mai una cosa simile!”

Cristian Imparato è finito nella bufera, ma lui non ha nessuna colpa. Ecco cosa è successo

Molto spesso si viene accusati di cose non vere, che non appartengono alla realtà, e questo è quello che è successo proprio poche ore fa a Cristian Imparato. Il cantante, infatti, è stato ingiustamente accusato di aver offeso una ragazza quando le cose sono andate molto diversamente. In questa torrida estate non è la prima volta che Cristian viene travolto dalle polemiche, ultimamente infatti è stato attaccato a causa dell’utilizzo dei bot sui social. Questa volta, ironia della sorte, le polemiche sono partite nuovamente dai social ma la cosa è molto più seria di quella precedente. Imparato, infatti, è stato accusato di aver offeso una ragazza che si trovava nella discoteca in cui è stato ieri sera. Le cose però non stanno così, anzi. Cristian infatti ha spiegato che cosa è successo ed ha ricevuto l’appoggio anche dalla ragazza protagonista del video.

Cristian filma una ragazza che balla, ma ai followers non sfugge un triste dettaglio

Ieri sera Cristian Imparato è andato in un locale con alcuni amici. Il giovane cantante ha ripreso una ragazza che ballava e si divertiva spensieratamente ed ha postato i video nelle Stories del suo profilo Instagram. Purtroppo, però, ai followers non è sfuggita una nota dolente. Nel filmato, infatti, si sentiva qualcuno che offendeva la ragazza e tutti hanno puntato il dito proprio contro Cristian Imparato. La cosa è abbastanza insensata anche perché se Cristian avesse davvero offeso la ragazza con quale coraggio avrebbe poi postato i video? Inoltre, chi lo segue da un po’ sa benissimo che lui non è proprio il tipo da fare certe ‘battutelle’. L’obiettivo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip era solamente quello di mostrare l’allegria contagiosa della giovane, nient’altro. Comunque sia, proprio poco fa, Cristian ha voluto parlare di quello che è successo: “Per quanto riguarda la stories che ho pubblicato ieri su quella ragazza, dove si è sentita la parola bu*ala e quant’altro, non era la mia voce. Ragazzi sciacquatevi le orecchie”.

Cristian Imparato: “Non mi permetterei mai di fare una cosa simile”

Il cantante ha poi spiegato: “Punto primo poi, con tutta quella confusione che c’era in discoteca non ho sentito questo ragazzo accanto a me dire questa cosa e non voglio fare nomi. Punto secondo, ho già chiarito con la ragazza in persona che questa cosa non l’ho detta io e lei lo sa già. Io la stories l’ho già eliminata e quella frase assolutamente non l’ho detta io. Non mi permetterei a fare una stories su una cosa divertente che a me fa piacere riprendere e poi offendere, è veramente da stupidi“. In seguito Cristian ha postato gli screen con i messaggi dolcissimi che lui e la ragazza del video si sono scambiati ed ha chiesto a chi continua ad accusarlo di smetterla una volta per tutte.