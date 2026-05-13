Cristian Gallella sull’ex moglie Tara Gabrieletto: “Io tradito con Marco e m’ha rovinato con Maria De Filippi”

Cristian Gallella ha risposto alle dichiarazioni di Tara Gabrieletto. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, a distanza di sei anni dalla fine del suo matrimonio, ha affermato che la relazione è terminata dopo che ha scoperto che l’ex marito la tradiva da mesi con un’altra donna. Il 42enne di Vigevano ha invece dato una versione totalmente differente in merito alla rottura. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha sostenuto che ad essere stato tradito sarebbe stato lui. Inoltre ha raccontato che subito dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi, ossia il giorno in cui è ufficialmente iniziato il suo rapporto sentimentale con Tara, ad attendere lei alla stazione c’era un tale Nicola con un mazzo di fiori in mano.

Uomini e Donne, Cristian Gallella risponde a Tara Gabrieletto: “Io sono stato tradito”

“Leggo con un certo stupore le recenti dichiarazioni della mia ex moglie, nelle quali vengo descritto come un uomo “senza valori”, mentre lei sarebbe stata una vittima impeccabile”, ha esordito l’ex tronista che è poi passato a snocciolare una serie di aneddoti che, se confermati, avrebbero del clamoroso: “Giusto allora specificare qualche dettaglio che, evidentemente, è stato dimenticato: il giorno della “scelta” alla stazione di Vicenza, un certo “Nicola” attendeva il ritorno della sua fidanzata con un mazzo di fiori in mano.. la stessa donna che pochi minuti prima aveva detto “sì” a me davanti a tutta Italia”.

Gallella ha quindi sostenuto che subito dopo la scelta a Uomini e Donne Tara sarebbe stata aspettata da un ragazzo di nome Nicola alla stazione. Ma le rivelazioni non finiscono qui. Cristiana è tornato ad accusare l’ex moglie di essere stata colei che gli ha rovinato i rapporti con Maria De Filippi. Una convinzione esternata già in passato da Cristian a cui nelle scorse ore ha risposto Tara, la quale ha assicurato che non è sua responsabilità quel che è accaduto tra il suo ex marito e la conduttrice pavese.

“Negli anni successivi – ha scritto Gallella – sono stati portati avanti comportamenti e dinamiche poco trasparenti che hanno inevitabilmente rovinato anche il mio rapporto con Maria, donna che io personalmente ho sempre stimato e rispettato, il tutto fatto alle mie spalle e a mia insaputa”.

Spazio poi alla rottura: “La fine del nostro matrimonio è arrivata quando io ho scoperto la sua relazione con un certo “Marco”. Potrei dire molto altro, ma preferisco fermarmi qui e mantenere un minimo di eleganza. Sentire oggi parlare di “valori” fa sorridere parecchio, altro che Falsissimo”, ha concluso Gallella, citando il podcast di Fabrizio Corona.

La versione di Tara Gabrieletto

Tara, intervistata da Fanpage.it nelle scorse ore, aveva detto tutto il contrario, vale a dire che il suo matrimonio era giunto al capolinea a causa di un tradimento di Gallella. Aveva inoltre sottolineato che lei è una donna dai valori che, a suo dire, oggi sono rari, sottintendendo di credere nella coppia in cui marito e moglie non hanno altri legami sentimentali se non quello coniugale. Infine aveva spiegato che l’ex marito aveva provato a ricucire, ma che da parte sua non c’era stata alcuna apertura a causa della fiducia perduta.