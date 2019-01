Criminal Minds 15 ci sarà: tutte le novità della serie giunta all’ultima stagione

Un matrimonio e un’importante confessione nell’ultima stagione della serie

Grandi notizie per tutti gli appassionati seguaci di Criminal Minds. La rete americana CBS ha infatti annunciato che ci sarà la la quindicesima stagione della serie ma che sarà anche l’ultima. La serie di Jeff Davis, che al momento è in onda negli Stati Uniti con la 14esima stagione, si appresta dunque a congedarsi dai propri fan con un’ultima stagione che si annuncia già ricca di sorprese e colpi di scena. La rete ha annunciato che la stagione numero 15 di Criminal Minds sarà composta da 10 episodi. I personaggi che hanno fatto la storia di uno dei telefilm più longevi e fortunati della tv saranno alle prese con nuovi casi ma soprattutto con un matrimonio e un’inaspettata quanto importante confessione. Nell’ultima stagione della serie, che racconta il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI, ritroveremo volti storici come Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Paget Brewster e Joe Mantegna.

L’ultima stagione di Criminal Minds sarà composta da 10 episodi

Dopo tanti successi, Criminal Minds si prepara dunque a dire addio al proprio pubblico. Dalle prime indiscrezioni sappiamo già che la trama dei 10 episodi che compongono la quindicesima e ultima stagione della serie saranno legati tra loro, così da creare maggior partecipazione e attesa tra il pubblico. Al momento della chiusura Criminal Minds conterà dunque ben 325 episodi. Le riprese dell’ultima stagione inizieranno in primavera e già i fan sono in fermento e in cerca di anticipazioni su quanto accadrà nelle nuove puntate.

Criminal Minds 15: quando andrà in onda

Il pubblico italiano potrà continuare ancora per un po’ a godersi i personaggi protagonisti della fortunata serie in onda su Rai2. In Italia si è infatti appena conclusa la messa in onda della stagione numero 13 e si attendono gli episodi della quattordicesima stagione, attualmente ancora in onda in Patria. La quindicesima stagione di Criminal Minds dovrebbe invece andare in onda negli Stati Uniti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.