Cressida Bonas, ex principe Harry sposa in segreto: chi è lui, la cerimonia

L’ex del principe Harry Cressida Bonas si è sposata in gran segreto. La notizia sta facendo il giro della stampa estera in queste ultime ore e ovviamente non potevamo non condividerla con voi, visto che Cressida ha fatto molto parlare di sé durante la sua relazione con il Duca di Sussex; ricordiamo che i due sono stati legati per ben tre anni, precisamente dal 2012 al 2015, e che pare si siano lasciati per l’eccessiva pressione della famiglia reale. Sarà vero? Non sarà vero? Chissà. Lei comunque ha voltato pagina, dato che è convolata a nozze con Harry. Sì un altro avvenente Harry con cui è stata fidanzata per circa tre anni: stando alle indiscrezioni che circolano sulla coppia pare che si siano conosciuti nel 2017 e che da allora non abbiano mai messo in discussione i loro sentimenti.

L’ex del principe Harry Cressida Bonas si è sposata con un altro Harry: perché la cerimonia semplice

A rivelarlo è stato il fratello di Cressida che poi però ha cancellato subito la foto postata su Instagram. La Bonas non ha voluto fare cerimonie sfarzose, non perché non potesse permetterselo, visto che lui, Harry Wentworth-Stanley, è un agente immobiliare figlio della marchesa di Milfold Haven. Parlando lo scorso anno di sé stessa e della sua vita in occasione delle presentazioni ufficiali di Harry Cressida aveva spiegato di non essere una ragazza come tante e di non sognare un matrimonio in grande: Harry le aveva chiesto la mano in modo tradizionale ma la Bonas ha sottolineato più volte di sentirsi diversa dal resto delle ragazze. Cressida insomma voleva sposarsi in modo semplice e così è stato.

Cressida Bonas sposa di Harry Wentworth-Stanley: l’ex del principe riservatissima

Sulla cerimonia del matrimonio con Harry sappiamo poco, se non che sono stati invitati pochissimi amici e la famiglia. La festa si sarebbe tenuta a Nantucket, in Massachusetts, dove si son sposati anche la suocera di lei, Clare Steel, e il suo secondo marito, il marchese di Milfold Haven George Mountbatten. Da un Harry all’altro insomma Cressida ha trovato la sua felicità. Tanti auguri agli sposi!