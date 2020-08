Covid, morta la vedova del Boss delle Cerimonie: addio a Rita Greco

La signora Rita Greco si è spenta all’età di 80 anni dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli. Nella struttura sanitaria è giunta il primo giorno in cui si è sviluppato il focolaio nel comune di Sant’Antonio Abate (Napoli), all’interno del Grand Hotel “La Sonrisa”, di cui il marito Antonio Polese (Il Boss delle Cerimonie), defunto qualche anno fa, era stato il fondatore. La donna aveva contratto il coronavirus, seppur non ha mai manifestato i sintomi legati alla malattia, come ha reso noto l’Ansa. Da quindici giorni era in ospedale e oltre al Covid-19 stava combattendo con altre patologie pregresse. Quando è stata ricoverata, ha avuto al fianco il nipote, pure lui risultato positivo al tampone. Nonostante ciò aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola. Tuttavia l’intera degenza è stata vissuta in solitaria da Rita.

Rita Greco è morta: era malata di coronavirus e altre patologie pregresse. Addio alla vedova del Boss delle Cerimonie

Rita Greco era nota a tutti a Sant’Antonio Abate, comune che ora piange la sua scomparsa. In ospedale si trova anche il genero della signora, Matteo Giordano, anch’egli risultato positivo al coronavirus. Al momento l’uomo è in attesa del secondo tampone. Se dovesse esserci esito negativo, cioè prova che è guarito, potrà rientrare a casa. Per quanto riguarda la storia di Rita e il marito Antonio, è sbocciata in una macelleria. Lei era la figlia del proprietario e fu nel locale di carni che scoppiò l’amore. Un amore lungo oltre 50 anni, una storia d’altri tempi. La coppia, come dichiarò Rita in una intervista del passato, si è voluta parecchio bene ed è sempre stata unita.

Rita Grieco e Antonio Polese: nel 2016 le nozze d’oro

Rita Greco e Antonio Polese, durante la loro unione, hanno dato alla luce anche un frutto d’amore, la figlia Imma. Nel 2016 hanno festeggiato il traguardo delle nozze d’oro: 50 anni di matrimonio. Attualmente Imma è la manager de La Sonrisa. Non solo: da quando è venuto a mancare papà Antonio lo ha anche sostituito nello show televisivo. Imma a sua volta ha avuto un figlio, Tobia Antonio Polese, nato dal legame con Matteo Giordano.