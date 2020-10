Covid, Carmen Russo e Enzo Paolo non fanno più l’amore: “È pericoloso”

By

La famosa coppia di ballerini ha optato per la strada dell’astinenza a causa dell’emergenza Coronavirus. La scelta è dipesa soprattutto dagli impegni lavorativi di entrambi.

Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi non fanno più l’amore a causa del Coronavirus. La celebre coppia televisiva ha deciso di concedersi qualche mese di astinenza in modo da non avere problemi sul lavoro. Fino a qualche giorno fa Carmen era una delle concorrenti di Tale e Quale Show mentre Enzo Paolo faceva la spola tra Roma, dove vive, e Palermo, dove possiede una rinomata scuola di danza.

In una intervista concessa al settimanale Di Più l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato il motivo di questa scelta:

“A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”

La bionda soubrette, giunta alla soglia dei 61 anni, ha aggiunto alla rivista edita da Cairo Editore:

“Certo, un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare. Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi (71 anni) hanno così stabilito un periodo di pausa, certi che al termine di questo “fioretto” sarà ancora più bello ritornare a vivere l’intimità coniugale. Una passione travolgente che dura ormai da più di trent’anni.

E la fine potrebbe essere già arrivata: Carmen non fa più parte del cast di Tale e Quale Show (si è classificata al decimo posto e non è riuscita ad accedere al Super Torneo attualmente in onda) mentre il nuovo Dpcm ha di fatto chiuso tutte le palestre e scuole di danza, compresa quella di Enzo Paolo.

In questi giorni i coniugi Turchi sono tornati ad amarsi come un tempo? Chissà…

La lunga storia d’amore tra Enzo e Carmen

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono sposati dal 1987. Una lunga storia d’amore che non è mai stata oggetto di gossip e malelingue. Una relazione solida e granitica, che non ha mai subito crisi o scossoni.

Nel 2013 i due ballerini sono diventati genitori della piccola Maria. La bambina è nata con l’aiuto della fecondazione assistita, quando Carmen aveva 54 anni mentre il marito 64. Una scelta che ha diviso il pubblico e fatto chiacchierare parecchio.

La scorsa primavera Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno parlato della perdita economica che hanno subito per colpa della pandemia. Gli introiti della scuola di danza si sono ridotti drasticamente e questo ha fatto preoccupare la coppia.

La scuola di danza di Palermo è stata inaugurata nei primi anni Duemila: Enzo Paolo Turchi gestisce pure una struttura a Napoli.